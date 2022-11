Taxa de transmissão sobe e procura por autotestes quadruplica em Americana

A taxa de transmissão da Covid-19 voltou a subir e atingiu, nesta quinta-feira, índice de 1,18 na região. Os dados são da plataforma SP Covid-19 InfoTracker, que passou a fazer o monitoramento em setembro de 2020. Nas farmácias, a procura por autotestes quadriplicou neste mês em comparação com outubro, bem como dobrou a busca por exames feitos nas próprias unidades.

O índice apontado pela plataforma indica que um grupo de 100 pessoas infectadas com o vírus pode infectar outras 118. Há menos de 10 dias, a taxa era 1,06. E em outubro, 0,89.

Nesta quinta-feira, o LIBERAL entrou em contato com farmácias de quatro redes diferentes e todas confirmaram alta na procura por autotestes e exames feitos na própria drogaria com resultado em 15 minutos.

Nas unidades da Rede Drogal, as vendas de autotestes cresceram 240% neste mês em relação a outubro. E o teste em farmácia, aumentou 102%. Apesar de não falar em números, a farmacêutica da Droga Pires, na Rua Fernando de Camargo, Jaciane de Oliveira Lima, disse que a busca pelos exames aumentou significativamente nos últimos dias.

“O teste na farmácia é bastante procurado porque é notificado, consta na estatística do governo e tem o laudo. Mas o autoteste também tem saído bastante”, disse.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na farmácia Todo Dia, na Avenida de Cillos, uma funcionária afirmou que só no período da manhã desta quinta atendeu seis consumidores com exames positivos da doença. “São pessoas que passaram no hospital e vieram buscar o autoteste para os familiares”.

Na Rede Droga Raia, apenas as unidades da Avenida Iacanga e Nossa Senhora de Fátima estão fazendo o teste na farmácia. São as únicas que dispõem de uma sala específica para a realização do exame. Todas, no entanto, comercializam o autoteste.

Como os casos voltaram a subir, funcionários da rede têm perguntado aos clientes que compram os autotestes se podem entrar em contato para saber o resultado. É uma maneira de acompanharem a evolução da doença na cidade.

Médica infectologista que atua no Hospital Unimed em Americana, Ártemis Kílaris orienta as pessoas que fizeram o teste de farmácia e que o resultado deu negativo a refazê-lo se ainda estiverem com sintomas gripais. “O ideal é fazer o exame a partir do terceiro dia porque se der negativo, provavelmente não se trata de Covid”.

No cenário atual, a médica recomenda o uso de máscaras em locais fechados ou em aglomerações, higienização das mãos com álcool em gel e, se apresentar sintomas, fazer o teste a partir do terceiro dia. “E as pessoas que ainda não tomaram as vacinas corretamente, devem se imunizar o quanto antes”.