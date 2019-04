Tarifa de água de Nova Odessa sobe 3,78%

A Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) anunciou o reajuste de 3,78% nas tarifas de água e esgoto do município a partir de maio. O índice foi aprovado pela Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias Piracicaba, Capivari e Jundiaí).

Foto: Coden / Divulgação

O parecer foi submetido, ainda, à avaliação do CRCS (Conselho de Regulação e Controle Social). Pela resolução da Ares-PCJ, a Coden precisa divulgar as tabelas com os novos valores cobrados em seu site, além de anexá-la em sua próxima fatura.

A tarifa mínima para consumidores residenciais passa de R$ 4,92 por metro cúbico – somadas das tarifas de água e esgoto – para R$ 5,10 por metro cúbico de água.

Além do valor cobrado pelo consumo registrado nos hidrômetros, o órgão regulatório também aprovou o aumento, com o mesmo índice, dos chamados “preços públicos”, tarifas cobradas pela concessionária por serviços como a emissão de certidões ou a instalação de uma nova ligação.