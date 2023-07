‘Tardezinha’, Festa do Bom Jesus e show do Roberto Carlos: o roteiro do fim de semana em Americana e região

Programação ainda inclui concerto com músicas do Pink Floyd e teatro infantil em Americana

O LIBERAL preparou um roteiro das principais atrações neste final de semana em Americana e região. Confira:

AMERICANA | Festa do Bom Jesus

A 13ª Festa do Bom Jesus retorna para a segunda semana de comemorações com uma programação musical eclética. Nesta sexta-feira (14), a animação do público fica para a moda sertaneja da dupla Jack e Willian, enquanto o sábado (15) será embalado pelo brega de Rodrigo José. Além dos shows, a festa também oferece um cardápio variado, típico de festas juninas, além de rodadas de bingo e sorteio de assados.

Quando Hoje (14) e amanhã (15), a partir das 18h

Onde Salão de festas da Paróquia do Senhor Bom Jesus (Rua Dom Barreto, 851 – Vila Jones)

É pago? A entrada é gratuita

Rodrigo José apresentará seu repertório recheado de clássicos populares – Foto: Azael Build_Divulgação

AMERICANA | Concerto Pink Floyd

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe, neste sábado (15), o concerto Pink Floyd Sinfônico, apresentado pela Orquestra Sinfônica de Limeira. Sob a regência e direção artística do maestro Rodrigo Müller, a orquestra apresenta clássicos da banda inglesa conhecida pela psicodelia e experimentalismo, em uma versão instrumental.

Quando Amanhã (15), às 20h30

Onde Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)

É pago? Sim. Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 20 e podem ser adquiridos na na bilheteria do teatro e através do site www.entravip.com.br.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Concerto será no Teatro Municipal Lulu Benencase; ingressos estão à venda e custam a partir de R$ 10,00 – Foto: Caju Sampaio_DIVULGAÇÃO

AMERICANA | ‘Tardezinha’ do Thiaguinho

O pagodeiro Thiaguinho traz o show “Tardezinha” para Americana neste sábado (15). A apresentação será no Parque de Eventos CCA, a partir das 13h. Com o palco em formato 360º, o evento conta com três opções de setores em volta do cantor: backstage, área vip e pista, restando ingressos apenas para os dois últimos em modalidade meia entrada. O repertório dos shows tem clássicos do samba e do pagode da década de 90 e 2000.

Quando Amanhã (15), a partir das 13h

Onde Parque de Eventos CCA (Rodovia Anhanguera, km 120)

É pago? Sim. Os ingressos custam a partir de R$ 360 e podem ser comprados em www.hotsite.bilheteriadigital.com

O cantor Thiaguinho – Foto: Divulgação

SANTA BÁRBARA | Exposição Mundo Jurássico

A exposição Mundo Jurássico já está instalada no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. A atração gratuita fica no empreendimento até o próximo dia 23 e conta com réplicas em tamanho real de diversas espécies, que têm movimento e emitem som. Ao todo são 13 réplicas, entre elas tiranossauro rex, espinossauro, braquiossauro, dilofossauro, pterossauro, velociraptor e gigantossauro. Além da cenografia, duas réplicas de ovos de dinossauro estão expostas. Os visitantes ainda podem participar de experiência imersiva com o dilofossauro ou uma aventura em realidade virtual.

Quando Até o dia 23 de julho, durante o horário de funcionamento do shopping

Onde Tivoli Shopping (Rua do Ósmio, 699 – Mollon IV)

É pago? A exposição é gratuita, mas há atrações pagas

https://www.instagram.com/reel/CuZp32sJB7Q/

NOVA ODESSA | Festa Julina da AAANO

A tradicional Festa Julina da AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) acontece neste sábado (15). O evento contará com música, comidas, bebidas, pescaria para as crianças, e bingo. Entre as comidas típicas estão cachorro quente, pastel, pipoca, lanches e doces variados. Além de curtir o clima julino, os participantes contribuem com a arrecadação de recursos para a entidade, que abriga mais de 500 animais.

Quando Amanhã (15), a partir das 19h

Onde Rua Anchieta, sem número – Centro (ao lado do colégio Thiene)

É pago? A entrada é gratuita

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

CAMPINAS | Roberto Carlos

O Rei Roberto Carlos chega à região e se apresenta neste sábado (15), no Royal Palm Hall, em Campinas. Ícone da música brasileira, o cantor coleciona sucessos com mais de 33 álbuns lançados durante a carreira e apresenta parte de suas canções no repertório do show. A venda dos ingressos permanece aberta com poucas unidades ainda disponíveis.

Quando Amanhã (15), às 21h

Onde Royal Palm Hall (Av. Monsenhor Luís Fernandes de Abreu, 311 – Jardim Nova California)

É pago? Os ingressos custam a partir de R$ 225 (meia entrada) e podem ser comprados no site www.eventim.com.br

O cantor Roberto Carlos – Foto: Divulgação

AMERICANA | Roblox no Teatro

Brookhaven é uma cidade fantástica com lojas, escolas, mercados, casas e veículos incríveis e foi invadida pelo poderoso Babão Azul e somente Pedrinho com os Skins amigos podem ajudar. Logo após se preparar para ir à escola, Pedrinho decide explorar este metaverso e percebe que algo incomum aconteceu, pois todos estão aprisionados por conta dos cubos escondidos. Será que a turma vai conseguir vencer Babão Azul, salvar Brookhaven e Pedrinho ainda conseguir voltar ao seu quarto a tempo de ir para escola? A peça é apresentada na tarde deste domingo, no Teatro Paulo Autran.

Quando Domingo (16), às 15h

Onde Teatro Paulo Autran (Rua Belém, 233 – Jardim Nossa Senhora de Fátima)

É pago? Os ingressos custam a partir de R$ 35 (meia entrada) e podem ser comprados no site www.bilheteriaexpress.com.br