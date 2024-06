Tarcísio garante que Trem Intercidades chegará a Americana no futuro: ‘é questão de tempo’

Governador abordou o assunto durante inauguração do novo Núcleo de Especialidades do município; Bolsonaro também esteve presente

Governador Tarcísio de Freitas, durante entrega do novo Núcleo de Especialidades de Americana - Foto: Rodrigo Alonso/Liberal

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) garantiu que, no futuro, o TIC (Trem Intercidades) chegará a Americana. Ele falou sobre assunto durante a inauguração do novo Núcleo de Especialidades do município, nesta sexta-feira.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também marcou presença no evento. Antes, os dois participaram da entrega da clínica veterinária Meu Pet, em Santa Bárbara d’Oeste.

Em 29 de maio, Tarcísio assinou o contrato de concessão para implantação e operação do TIC Eixo Norte, que vai ligar São Paulo a Campinas, com parada em Jundiaí. O trem deve começar a funcionar no segundo semestre de 2032.

A ideia é, num segundo momento, estender esse serviço até Americana, segundo o governador.

“Isso é questão de tempo, porque, a partir do momento que você liga Campinas a São Paulo, a gente já está pensando no VLT, a gente está pensando nas próximas ligações. Nosso objetivo é chegar com o trem, lá na frente, até Ribeirão Preto. E obviamente Americana tem de ser contemplada”, afirmou.

Paralelamente, o Governo de São Paulo também fará um projeto para implantar um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) que possa levar moradores de municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) para o Aeroporto de Viracopos e também para a estação do Trem Intercidades em Campinas.

Por enquanto, o estudo inclui cidades de Sumaré e Hortolândia. Porém, Tarcísio disse que “está no radar” uma extensão para outros municípios da região e ressaltou que pretende levar esse sistema para todo o Estado.

“A gente vai ver um processo que não é rápido, é claro, e é paulatino, mas que vai alcançar o Estado de São Paulo como um todo.”

O governador também falou em aumentar a eficiência do Corredor Metropolitano – que tem estações ociosas na região – por meio da integração com outros sistemas de transporte.

“É por isso que a gente está pensando em Trem Intercidades, em VLT, às vezes para conectar linhas metropolitanas, conectar BRTs (sigla em inglês para ônibus de trânsito rápido). A gente consegue trazer mais passageiro, tornar o transporte mais eficiente, descomprimir o sistema de transporte nos horários de pico”.