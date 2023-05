Tarcísio confirma presença na Festa do Peão de Americana

"É um patrimônio do Estado de São Paulo", disse o governador, que já havia participado do evento em 2022

Convite foi formalizado e aceito nesta sexta-feira - Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estará na próxima edição da Festa do Peão de Americana. Ele confirmou presença nesta sexta-feira (26), quando recebeu no Palácio dos Bandeirantes o prefeito Chico Sardelli (PV), o vice Odir Demarchi (PL) e o presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), Beto Lahr.

Essa será a primeira passagem de Tarcísio por Americana como governador. A última vez que ele apareceu publicamente na cidade foi na Festa do Peão do ano passado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Ano passado, eu estive no dia do meu aniversário, com show de Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, e esse ano vamos repetir a dose, voltar lá para a Festa do Peão de Americana, que é um patrimônio do Estado de São Paulo”, disse Tarcísio em vídeo publicado nas redes sociais de Chico, que havia feito o convite para o governador.

“Uma honra poder entregar o convite em mãos ao governador e já receber a confirmação de que ele estará conosco em mais uma edição da festa”, afirmou o prefeito. Ainda não houve a confirmação, porém, da data em que Tarcísio participará do evento.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A Festa do Peão de Americana começa no dia 9 de junho e se estende por duas semanas, nos dias 10 e 11, e 16, 17 e 18. Além do tradicional rodeio, o evento recebe shows de sertanejos, como Luan Santana, Ana Castela e Jorge & Mateus. Também haverá DJs.

No encontro desta sexta, conforme o LIBERAL noticiou, Chico e Tarcísio também trataram de um possível convênio para obras de recapeamento.