Tarcísio bate o próprio recorde de votos em Americana

Governador eleito teve 88.501 votos no município no segundo turno das eleições

Eleito governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) bateu o próprio recorde de votos em Americana, no último domingo. Ele contava com o apoio do prefeito Chico Sardelli (PV).

No segundo turno, o vencedor teve 88.501 votos no município, quantia maior do que os 71.780 recebidos no primeiro turno, quando ele já tinha sido o candidato a governador mais votado na cidade desde 2002. Entre os dois turnos, Tarcísio ganhou 16.721 eleitores.

No último domingo, ele concentrou 67,42% dos votos válidos em Americana, contra 32,58% de seu adversário, Fernando Haddad (PT), que recebeu 42.776 votos – o petista havia obtido 32.746 no primeiro turno, ou seja, 10.030 a menos.

Tarcísio de Freitas foi o preferido dos eleitores da região – Foto: Divulgação

Suplente de deputado estadual, o empresário Ricardo Molina (Republicanos), que coordenou a campanha de Tarcísio em Americana e região, exaltou o trabalho realizado.

“Tivemos uma coordenação muito bem estruturada quando poucos ainda o conheciam. Tarcísio foi um candidato propositivo, diferente dos demais. Americana foi das poucas cidades do interior de São Paulo em que o Tarcísio esteve por três vezes”, afirmou.

Para ele, essas questões contribuíram para o desempenho de seu correligionário no município.

“A soma destes fatores e, principalmente, a manutenção deste trabalho tanto no primeiro como no segundo turno resultaram no resultado histórico para a cidade”, acrescentou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No segundo turno, Tarcísio conseguiu um total de 325.233 votos nas cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) e venceu em todas elas: 64.824 (54% do total) em Hortolândia, 21.753 (62,78%) em Nova Odessa, 69.194 (66,52%) em Santa Bárbara d’Oeste e 80.961 (57,53%) em Sumaré.

Tarcísio será o primeiro político fora do PSDB a governar o Estado de São Paulo em 28 anos. O candidato tucano, neste ano, era Rodrigo Garcia, que ficou em terceiro lugar.

Chico, que apoiou Rodrigo no primeiro turno, fez campanha para Tarcísio no segundo, com direito a bandeiras espalhadas pela cidade. Houve, inclusive, uma mobilização regional liderada pelo prefeito.