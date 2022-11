Tarcísio anuncia substituto de Cauê Macris na Casa Civil

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta sexta-feira o substituto do americanense Cauê Macris no comando da Casa Civil. A partir do próximo ano, a pasta será conduzida pelo advogado Arthur Lima.

Bacharel em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, Lima é considerado um nome técnico, pois não tem filiação partidária.

Ele já foi diretor-presidente da Empresa de Planejamento e Logística (atual Infra S.A.) e diretor-executivo do Fundo de Saúde do Governo do Distrito Federal.

Ele atuou como um auxiliar da confiança estrita de Tarcísio no Ministério da Infraestrutura de Jair Bolsonaro (PL) e agora coordena o grupo de transição.

Cauê, que está licenciado da função de deputado estadual, assumiu a Casa Civil em 16 de março de 2021, quando o governador ainda era João Doria, que à época elogiou a capacidade de interlocução do americanense.

Cauê estava em seu terceiro mandato como deputado estadual e presidiu a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) por duas vezes.

Ele não disputou as eleições deste ano e, portanto, não terá cargo político em 2023.

Nesta sexta, Tarcísio também divulgou que a procuradora federal Natalia Resende Andrade Avila ficará com a “supersecretaria” de Infraestrutura e Meio Ambiente, que também vai incorporar a atual pasta de Logística e Transportes.