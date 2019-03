Tampa solta atrapalha circulação de veículos

Uma tampa solta em uma galeria de águas pluviais que causou um acidente em outubro do ano passado, segue gerando transtornos para aqueles que trafegam pela Rua dos Lilases, no bairro Cidade Jardim II, em Americana.

Foto: Divulgação

Segundo um dos moradores do bairro, o motorista de ônibus Leandro Rodrigues, de 41 anos, a tampa está danificada e, sempre que chove, acaba saindo.

Desde o final de 2018 até agora nenhuma medida foi adotada para solucionar o problema, diz ele. “Eles vão esperar alguém morrer pra vir arrumar”, comentou ao LIBERAL.

Com as precipitações registradas nos últimos dias, o problema ficou mais evidente. Moradores do bairro, inclusive, improvisaram alguns galhos de árvores durante a semana para sinalizar a existência do buraco e impedir que condutores sejam surpreendidos.

Em 9 de outubro de 2016, a esposa de Leandro, Sabrina Bozza Rodrigues, de 38 anos, teve o pneu de sua Ecoesport estourado e a roda danificada ao passar pelo local. Após três orçamentos realizados em diferentes oficinas, a constatação do prejuízo foi de R$950.

Indignado, o casal registrou um boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e procurou a Prefeitura de Americana no dia seguinte para que fossem indenizados, mas receberam a resposta de que a responsabilidade era do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Um laudo com fotos do local e os orçamentos pedidos pela proprietária foram encaminhados a autarquia, que respondeu em 5 de novembro que “o poço de visita não é de responsabilidade do DAE”.

Leandro e Sabrina voltaram a procurar a Prefeitura, mas nenhuma providência foi tomada até o momento, segundo o motorista de ônibus.

O advogado Paulo Roberto Esteves, especialista em direito do consumidor, afirmou ao LIBERAL que é obrigação da Prefeitura, como responsável pelas vias da cidade, arcar com os danos causados ao veículo se comprovado que o buraco foi o que gerou o estrago. Ele cita o artigo 927 do Código Civil, que diz que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Ele aconselha que as vítimas procurem diretamente a Justiça para a abertura de um processo indenizatório, já que é “muito difícil” um acordo diretamente com a administração do município.

A Prefeitura de Americana, por meio de sua assessoria de imprensa, disse que o local foi sinalizado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e será feito o assentamento do PV (tampa) novamente. “Em razão do período de chuvas, a secretaria deve realizar o serviço na próxima quarta-feira (6)”, diz a nota encaminhada ao LIBERAL