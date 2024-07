Suzano vai investir R$ 39 milhões em novo centro de distribuição em Americana

Unidade de Suzano em Limeira - Foto: Divulgação

A produtora de celulose Suzano irá construir um novo CD (Centro de Distribuição) na área da antiga Têxtil Tabacow, às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330), na Vila Bertini, em Americana. A expectativa é de que sejam gerados mais de 100 vagas de empregos e que o local passe a funcionar a partir de 2025. O investimento é de cerca de R$ 39 milhões

“No ano em que completamos 100 anos de Suzano e 65 anos da nossa unidade industrial na região, é uma grande satisfação anunciar esse novo centro de distribuição que não apenas simboliza nosso compromisso com o desenvolvimento econômico local, mas também fortalece os laços com a comunidade que nos acolhe diariamente”, disse Davi Fabrício Teixeira, gerente executivo de Logística da Suzano, por meio da assessoria da empresa.

“Estamos confiantes de que o centro de distribuição em Americana fortalecerá nossa cadeia logística e beneficiará tanto nossa empresa e nossos colaboradores quanto a comunidade local”, afirmou.

Atualmente, a produtora de celulose tem um CD em Campinas. A intenção, segundo apurou a reportagem, é transferir essa operação para a nova estrutura em Americana, que espera ter faturamento de aproximadamente R$ 150 milhões.

Um dos motivos para a mudança é a proximidade com a unidade de Limeira da empresa, que fica no limite com Americana, próximo à Avenida Nicolau João Abdalla e à região do Cariobinha. Isso facilitaria a logística e a distribuição da produção.

Embora a principal unidade da Suzano na região fique dentro do município de Limeira, cerca de 750 trabalhadores residem em Americana, segundo dados da própria companhia. Há 14 anos a empresa ocupa o espaço que era conhecido por abrigar a antiga Ripasa.

A Unidade Limeira possui uma capacidade instalada de produção de 690 mil toneladas por ano de celulose e de 400 mil toneladas por ano de papel. A unidade também é responsável pela geração de energia limpa a partir da biomassa, o que contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

“Trazer um centro de distribuição para o município, além de outros investimentos que estão sendo feitos pela companhia, reforça ainda mais o olhar da Suzano para o desenvolvimento da população americanense”, afirmou Rodrigo Pestana, gerente executivo de produção da Suzano na Unidade Limeira.