Suzano está com dez vagas de estágio para unidade de Limeira

A Suzano está com inscrições abertas para o programa de estágio “Raízes do Futuro”, com dez vagas para a unidade localizada no limite entre Limeira e Americana. As oportunidades são para estudantes de bacharelado, licenciatura e tecnólogo, com início previsto entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Em todo o País, são cerca de 200 vagas.

A empresa busca por estudantes que têm previsão de concluir o curso entre dezembro de 2025 e julho de 2027. Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar ao menos 30 horas por semana, de segunda a sexta-feira.

Suzano tem dez vagas de estágio para a unidade de Limeira – Foto: Divulgação

O modelo de trabalho será definido de acordo com a necessidade da área de atuação. A atuação pode ser presencial, híbrida ou home office. De acordo com a Suzano, ter um segundo idioma não é obrigatório.

A seletiva acontece de forma 100% online e é dividida em etapas. Entre as atividades do processo, estão a avaliação do perfil do candidato com a cultura da empresa, dinâmicas com o setor de gente e gestão, assim como painéis e entrevistas. O resultado será divulgado em dezembro.

No estágio, os participantes receberão salário, assistência médica e seguro de vida, vale refeição e vale transporte. As inscrições ficam abertas até o dia 4 de outubro e devem ser feitas pelo site da Suzano.

