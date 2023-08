Suzano e Sebrae vão capacitar empreendedores em Americana

A Suzano, em parceria com o Sebrae-SP, lançou na última semana mais uma etapa do Projeto Semente, uma iniciativa que tem como objetivo qualificar mais de 2,5 mil empreendedores de 69 municípios em todo o Estado de São Paulo, entre eles Americana. A ação terá investimentos de R$ 7,7 milhões.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com o propósito de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico em áreas onde opera, o projeto busca gerar renda e novas oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade financeira.

Por meio de capacitações, mentorias e acompanhamento no mercado de trabalho, a ação almeja fortalecer o empreendedorismo local, contribuindo para a criação de empregos e retirando ao menos 2,5 mil pessoas da linha de pobreza até o final do ano que vem.

“O Projeto Semente contribui com os compromissos da Suzano para renovar a vida, um conjunto de 15 metas públicas de longo prazo da companhia, alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU [Organização das Nações Unidas]. Entre essas metas está ajudar a tirar mais de 200 mil pessoas da linha da pobreza nas áreas de atuação da empresa até 2030”, comentou Giordano Bruno Automare, gerente executivo de Desenvolvimento Social da Suzano.

A primeira etapa do projeto atingiu 20 municípios e em oito meses de execução resultou na retirada de 292 pessoas da pobreza. Na região, além de Americana, serão beneficiados com a iniciativa empreendedores de Piracicaba, Charqueada, Elias Fausto e Limeira.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, o objetivo do projeto é promover a inclusão produtiva por meio do empreendedorismo, gerando negócios, empregos e renda para a população mais vulnerável do Estado.

“Trabalhar com públicos em situação de vulnerabilidade é, atualmente, um foco estratégico do Sebrae-SP, em prol de uma sociedade mais igualitária em termos de recursos e oportunidades, pois não há crescimento econômico sem que ele seja inclusivo. E ser inclusivo nos dá a oportunidade de transformar positivamente a vida de muitas pessoas”, explicou.