Suzano anuncia investimento de R$ 490 milhões na unidade de Limeira

A Suzano, a maior produtora mundial de celulose, investirá R$ 490 milhões na ampliação da oferta de celulose fluff na unidade de Limeira, localizada no limite com Americana. A celulose fluff é um importante componente utilizado na fabricação de produtos de higiene pessoal, como fraldas infantis e para adultos, absorventes femininos e tapetes para animais de estimação.

“A competitividade da Suzano na produção de papéis sanitários e de celulose fluff e o crescimento desses mercados no longo prazo, fruto da mudança nos hábitos de consumo, fundamentam a estratégia de fortalecimento da nossa presença nesses segmentos. Somos líderes no mercado brasileiro de papéis higiênicos e pioneiros na produção de celulose fluff a partir do eucalipto, por isso precisamos estar sempre prontos para atender nossos clientes”, afirma o presidente da Suzano, Walter Schalka.

Além de quase meio bilhão destinado à Limeira, a Suzano pretende investir R$ 650 milhões na construção de uma fábrica de papel Tissue no município de Aracruz, no Espírito Santo. No mesmo local, a empresa alocará R$ 520 milhões para substituir uma caldeira de biomassa em um de seus maiores complexos de produção de celulose. O papel Tissue é usado na fabricação de produtos de higiene e limpeza, como papel higiênico, guardanapos, papel toalha e lenços umedecidos.

As novas produções de celulose fluff e papel Tissue estarão disponíveis no mercado até o final de 2025 e no primeiro trimestre de 2026, respectivamente, adicionando 340 mil toneladas de celulose fluff e 60 mil toneladas de papel Tissue à capacidade da Suzano.

No total, a Suzano planeja investir R$ 1,66 bilhão em suas expansões. Os investimentos foram anunciados em conjunto com a divulgação do balanço do terceiro trimestre de 2023 na última quinta-feira, dia 27. Durante o período, a Suzano comercializou 2,5 milhões de toneladas de celulose e vendeu 331 mil toneladas de papel.

Entretanto, o balanço também revelou um resultado líquido negativo de R$ 729 milhões, devido ao impacto da desvalorização cambial que ocorreu no trimestre, afetando a parte da dívida em dólar e derivativos da empresa.

No acumulado de janeiro a setembro, a Suzano investiu R$ 14,4 bilhões, com R$ 6,3 bilhões direcionados para a construção de uma fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, conhecida como o Projeto Cerrado. A fábrica está prevista para entrar em operação até junho de 2024, marcando o centenário da Suzano.