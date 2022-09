Suspenso pelo STF, piso da enfermagem pode custar R$ 7,6 milhões ao ano em Americana

Lei foi sancionada em agosto pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), mas suspensa em setembro - Foto: Alan Santos / PR

Atualmente suspensa pelo STF (Superior Tribunal Federal), a lei que estabelece o piso salarial da enfermagem em todo o país, se realmente aplicada, terá impacto de R$ 7,68 milhões nos cofres da Prefeitura de Americana.

Segundo a administração, haveria um acréscimo de R$ 640.255,98 ao mês nas despesas com pessoal. Ainda de acordo com o Executivo, a nova legislação beneficiaria 348 servidores na rede municipal de saúde, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares.

O número inclui os profissionais concursados pela prefeitura e os contratados pela Fusame (Fundação de Saúde de Americana).

A lei foi sancionada em agosto pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), mas suspensa em setembro pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF.

Ele deu prazo de 60 dias para estados, municípios e o governo federal informarem os impactos financeiros do piso. Os membros da Corte, depois, referendaram a decisão, que teve apoio da CNM (Confederação Nacional de Municípios).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A entidade aponta que, sem a fonte de custeio, o piso pode levar ao desligamento de quase um quarto dos 143,3 mil profissionais de enfermagem ligados à ESF (Estratégia de Saúde da Família) e, consequentemente, à desassistência de 35 milhões de brasileiros.

No entanto, a Prefeitura de Americana aponta que, na cidade, não haverá necessidade de dispensa de nenhum servidor.

O presidente do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), Toninho Forti, classificou a suspensão como um “retrocesso” e destacou a importância do piso, que seria de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares e parteiras.

“É importante, porque finalmente estão valorizando a categoria, que se dedica tanto. Isso ficou comprovado, principalmente, nessa época da pandemia, que realmente a gente pode contar com esses profissionais”, afirmou.

Região

Em Sumaré, segundo a prefeitura, o salário do enfermeiro já está acima do piso previsto na lei suspensa, mas os vencimentos dos técnicos e auxiliares de enfermagem teriam de passar por adequações.

A administração informou que ainda estuda o impacto financeiro na folha de pagamento. Ao todo, na rede, há 358 profissionais da categoria.

“Já sobre o risco de demissões, o município procederá com todas as medidas necessárias para que isso não ocorra, inclusive se houver necessidade de suplementação orçamentária após deliberações no Supremo.”

Em Hortolândia, onde existem 90 enfermeiros concursados na rede, o salário desses profissionais já é R$ 4.944,21, ou seja, maior do que o piso, conforme nota divulgada pelo Executivo.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por sua vez, apontou que ainda avalia eventuais impactos. Nova Odessa não se manifestou.