Suspensão de aulas em creche deve ser mantida até sair resultado de exame

Creche 180 crianças a partir de 1 ano e 2 meses até 3 anos e meio - Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou, nesta quarta-feira (26), que a suspensão das aulas na Creche Tio Franchi, no Jardim Ipiranga, por conta de um caso suspeito de Covid-19, deve ser mantida até que se tenha o resultado negativo do exame ou, se positivo, pelo período de 14 dias do início dos sintomas, bem como se não surgirem novos casos no local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As aulas foram suspensas nesta semana porque os pais de um aluno testaram positivo e a criança está com sintomas. “Como essa criança, segundo a direção da escola, tem contato com todas as outras crianças da unidade, a Vigilância Epidemiológica, por prudência, decidiu isolar todo mundo”, afirmou nota enviada pela assessoria de imprensa.

O órgão destacou ainda que não há nenhum caso confirmado de Covid-19 entre alunos, professores e profissionais de apoio na creche. E que também não há nenhuma investigação de surto em andamento, pois trata-se de uma suspeita.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A Creche Tio Franchi é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Atende 180 crianças a partir de 1 ano e 2 meses até 3 anos e meio. Ela é uma das unidades contratadas pela prefeitura para atender a demanda de creches na cidade.