Suspeitos de roubo de carga em Lençóis Paulista são presos em Americana

Dois homens foram presos, em Americana, com parte de uma carga que tinha sido roubada no dia anterior, em uma usina de energia fotovoltaica localizada em Lençóis Paulista. Os suspeitos foram encontrados pelo 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) na Praia dos Namorados, nesta quarta-feira (11).

Um dos caminhões encontrados pelo Baep – Foto: 10º Baep/Divulgação

De acordo com o batalhão, nesta quarta, criminosos invadiram a empresa, fizeram funcionários reféns por horas e fugiram com diversos produtos, avaliados em R$ 400 mil.

Cientes do crime, policiais militares do 10º Baep localizaram os dois caminhões que tinham sido utilizados no crime e deram sinais de parada Os veículos transitavam pela Rua Rosa Marchini Miante.

Durante abordagem aos suspeitos, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, dentro de um dos veículos estavam um compactador de solo, dois rolos fechados de fios de cobre e alumínio, diversos fios avulsos de cobre e alumínio e R$ 1.970.

A outra parte da carga roubada tinha sido deixada anteriormente em um galpão de Limeira, em endereço desconhecido, conforme os motoristas relataram aos militares.

Os suspeitos informaram que tinham sido contratados apenas para transportar os produtos e que receberiam dinheiro pelo frete. Inclusive, os R$ 1.970 encontrados no caminhão eram parte do pagamento pelo serviço.

A dupla foi levada à delegacia de Americana, onde o delegado autuou os dois por roubo. A investigações sobre outros envolvidos neste crime continuam a cargo da Polícia Civil.