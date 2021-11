Suspeitos de participação em furto a loja de motos elétricas são soltos

Todas as motos elétricas foram recuperadas pela polícia - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Dois suspeitos de participarem do furto a uma loja de motos elétricas na Avenida Iacanga, em Americana, na madrugada de domingo (7), foram soltos na tarde desta segunda-feira (8).

A 2ª Vara Criminal da cidade concedeu o benefício de liberdade provisória para a dupla em audiência de custódia. Os dois, de 24 e 30 anos, foram detidos junto com um adolescente de 15 anos, logo após o crime.

“Conseguimos demonstrar que não há motivos para que eles fiquem presos. Agora pretendemos provar que eles não tiveram relação com o crime, apenas estavam passando pelo local”, disse o advogado William Oliveira ao LIBERAL.

O furto envolveu pelo menos 10 pessoas que invadiram a loja, encapuzados ou de máscaras, e levaram oito motos elétricas e nove hoverboards, espécie de skate elétrico, de acordo com o proprietário da loja, Henrique Trevizan.

Em depoimento, o adolescente afirmou à polícia que o grupo já planejava o furto há cerca de dois dias. Para acessar à loja, um dos suspeitos teria usado uma marreta, segundo o relato do adolescente.

De acordo com informações da Polícia Civil, o adolescente já tem antecedentes criminais. Ele permanecia apreendido até a tarde desta segunda.

Seis motos foram encontrados em uma casa, aparentemente abandonada, na Rua do Níquel – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

O caso

De acordo com informações da polícia, uma equipe foi acionada pouco após o crime, por volta de 5h do domingo, e foi até a loja. No local, o vigilante da rua informou a direção em que os indivíduos teriam fugido.

Pouco tempo após o furto, a polícia conseguiu recuperar duas motos elétricas, sendo que uma delas estava jogada no chão, a cerca de 200 metros do adolescente de 15 anos, na Rua do Alumínio, no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste.

No momento da abordagem, um GM Corsa prata passou pelo local, sendo reconhecido pelo vigilante, que informou que o carro estaria envolvido no furto. Outra equipe policial perseguiu o veículo e conseguiu abordá-lo. O carro era dirigido pelo suspeito de 24 anos e tinha outro homem, de 30 anos, no passageiro. A dupla e o adolescente foram detidos.

Uma segunda moto, do modelo scooter, foi localizada na Rua do Chumbo, mas o suspeito que a conduzia fugiu.



Já no fim da noite de domingo, segundo informações da polícia, uma equipe foi acionada para ir até uma casa para averiguação, localizada na Rua do Níquel.

No cômodo dos fundos, a equipe encontrou seis motos elétricas e um capacete novo, todos pertencentes à loja. A casa estava vazia e ninguém foi preso durante a averiguação.

A hora que eu vi aquele ‘formigueiro’ invadindo a loja, eu fiquei assustado”, disse Henrique – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

Susto e prejuízo

Na manhã desta segunda-feira, a reportagem do LIBERAL esteve no estabelecimento e conversou com o proprietário, que relatou estar assustado com o crime.

“Quando me contaram que tinham entrado, olhei as imagens da câmera pelo celular. A hora que eu vi aquele ‘formigueiro’ invadindo a loja, eu fiquei assustado”, disse Henrique, que é proprietário de outras cinco lojas do mesmo ramo em cidades diversas.

Mesmo com a recuperação dos automóveis, ainda há um prejuízo. “Não recuperamos os hoverboards e algumas motos foram danificadas quando eles tentaram sair com elas. Estimo um valor de R$ 15 mil”, relatou.