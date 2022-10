Suspeito morre em troca de tiros com a Gama no Nova Americana

Everton de Jesus dos Santos, de 28 anos, passou por cirurgia no HM, mas não resistiu; comparsa teve ferimentos leves

Um dos suspeitos atingidos em uma troca de tiros com a Gama (Guarda Municipal de Americana) durante a madrugada, na região do Nova Americana, morreu na manhã desta segunda-feira (10). Ele e mais três homens haviam tentado furtar um banco em Monte Mor, depois fugiram para Americana e, durante perseguição, entraram em confronto com os patrulheiros – dois deles conseguiram fugir. Nenhum guarda se feriu.

Marcas de disparos no Honda Civic preto usado pelos suspeitos – Foto: Gama / Divulgação

Everton de Jesus dos Santos, de 28 anos, e um comparsa, de 40 anos, também atingido por disparo, foram socorridos ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Everton passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Já o comparsa teve ferimentos leves na cabeça e perna, sendo liberado à polícia.

Crime. A Gama foi informada pelos guardas de Monte Mor, que quatro homens em um Civic preto tinham tentado furtar um banco em Monte Mor e após o alarme disparar, desistiram do crime e fugiram sentido Americana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O carro dos suspeitos foi visto inicialmente na Avenida Cillos. Apesar do sinal de parada dado pelos guardas de Americana, o condutor não obedeceu. O acompanhamento seguiu e, já em Nova Odessa, houve a primeira troca de tiros, mas os criminosos conseguiram fugir.

Momentos depois, com a perseguição de volta a Americana, na Rua Carijós, foi possível alcançar o veículo dos suspeitos, porém no Civic estavam três homens. Um deles fugiu a pé depois de pular um guard rail e escapou do confronto. O outro possivelmente desembarcou durante o trajeto, antes de retornar a Americana.

Foi ainda na Rua Carijós que houve o segundo confronto e dois dos criminosos foram atingidos por tiros. Nenhum guarda se feriu.

O caso está em andamento pela delegacia de Americana. Outros dois suspeitos da tentativa de furto ao banco em Monte Mor continuam foragidos.