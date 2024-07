Suspeito de roubo a caminhões é preso em ação conjunta da Polícia Civil e Gama

Veículo foi identificado com auxílio da Muralha Digital, que também auxiliou na localização do suspeito

Veículo utilizado nos crimes foi identificado pelo sistema de viodemonitoramento da Gama - Foto: Divulgação_Gama

Um jovem de 24 anos, suspeito de ter participado de ao menos dois roubos a caminhões em Americana, foi preso nesta terça-feira (2). Um Fiat Uno, utilizado por ele nas duas ações criminosas, também foi apreendido e apenas um dos veículos roubados foi recuperado.

Segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), na segunda-feira (1°), policiais civis do 1° e 4° distritos policiais da cidade foram comunicados sobre o roubo de um caminhão na região do Jardim Brasil e, com informações da empresa de rastreamento, conseguiram recuperar o veículo que estava estacionado na Rua Francisco Campos Filho, no bairro São Luiz. Na ocasião, foi identificado o veículo utilizado no crime, que seria um Fiat Uno azul.

Já no dia seguinte, na terça-feira (2), um novo roubo a caminhão foi registrado no Jardim Boer, também em Americana. A guarda foi comunicada e, com auxílio da Muralha Digital, sistema de videomonitoramento da corporação, foi possível identificar os locais por onde o veículo utilizado no crime passou e traçar as possíveis rotas do suspeito, que foi interceptado na região do São Manoel.

O condutor do veículo foi levado à delegacia do município, onde foi reconhecido por uma das vítimas e permaneceu preso por roubo.