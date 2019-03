Suspeito de roubar loja de semijoias é preso em Americana

Um homem suspeito de participar do roubo a uma loja de semijoias em Americana foi preso na tarde dessa terça-feira (19). O indiciado afirmou que foi obrigado a dirigir o veículo para o autor do crime, que conseguiu fugir.

De acordo com o boletim de ocorrência, o assalto ocorreu por volta das 15h30, quando um homem entrou na loja. Simulando estar armado, exigiu que a atendente entregasse o dinheiro do caixa, em um total de R$ 200. O suspeito também roubou 45 peças banhadas a ouro, que juntas somam R$ 6 mil, além de dois celulares.

O proprietário da loja disse aos policiais que estranhou a presença de um Honda Fit dourado estacionado próximo ao local, que tinha como motorista um homem magro, branco e de olhos azuis. Testemunhas apontaram que outro indivíduo, gordo e de boné, teria entrado correndo no veículo.

Ainda segundo o registro policial, um vigia da rua também estranhou o veículo e anotou a placa. Em patrulhamento pelo bairro Jardim Alvorada, apontado como uma possível rota de fuga, os militares conseguiram localizar o veículo estacionado em uma casa da Rua Plantão.

Quando a viatura estacionou, os policiais viram um homem magro pulando o muro da residência em direção a um terreno. O suspeito foi encontrado escondido em um galinheiro.

Os policiais apontaram que o homem disse ter sido rendido pelo outro suspeito, autor do assalto, em um posto de gasolina, que simulou estar armado com uma faca. Ele teria obrigado o homem a dirigir até a loja e, depois do crime, o deixado na mesma região onde a abordagem ocorreu.

O suspeito, que tem 27 anos, não soube explicar porque não deixou o local quando o assaltante saiu do veículo, nem porque não acionou a polícia quando ficou sozinho em casa, local da abordagem. O homem, então, acabou indiciado por roubo qualificado em flagrante.

A audiência de custódia deve ocorrer ainda nesta quarta-feira (20). As semijoias roubadas e o outro suspeito não foram localizados até a publicação desta matéria.