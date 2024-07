Suspeito de matar namorado da ex em Americana tem prisão preventiva decretada

Um motorista de aplicativo de 23 anos, suspeito de causar um acidente no Nova Carioba, em Americana, que resultou na morte do namorado de sua ex-mulher, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, após passar por audiência de custódia neste domingo (14), mesmo dia do crime.

Segundo testemunhas, que são colegas de trabalho da vítima, Mateus Alves dos Santos era garçom em uma lanchonete e, pouco depois da 1h da madrugada de domingo, ao deixar o seu trabalho de motocicleta, foi seguido pelo motorista de aplicativo, que estava em um Fiat Argo branco. O carro estaria em alta velocidade.

Motocicleta de Mateus teria batido contra uma árvore – Foto: Gama / Divulgação

Como a ex do suspeito trabalha na lanchonete, ele já tinha passado outras vezes de carro em frente ao estabelecimento comercial, o que fez com que os colegas suspeitassem da situação e resolvessem seguir Mateus.

Poucos depois, em uma rotatória na Avenida Santa Cecília, as testemunhas encontraram Mateus já caído ao lado da moto, que teria batido em uma árvore. Ele chegou a ser socorrido ao HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, mas não resistiu.

Logo após o ocorrido, uma equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana), conseguiu localizar o suspeito próximo ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana.

Ao ser questionado, ele negou omissão de socorro, disse que não sabia quem era o acidentado e que não parou porque algumas pessoas poderiam acusá-lo de envolvimento no acidente. Sobre o trajeto, disse que passava por ali com frequência, pois era caminho de sua casa.

O motorista de aplicativo afirmou ainda que está há dois meses separado da ex, com quem tem uma filha.

Na delegacia de Americana, o delegado Lúcio Petrocelli, depois de ouvir o suspeito, realizou a prisão em flagrante por homicídio culposo e fuga de local de acidente. A audiência de custódia foi realizada ainda no domingo e a prisão foi convertida em preventiva.

Mateus foi velado e sepultado na tarde deste domingo, no Cemitério Parque Gramado, em Americana.