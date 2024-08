Suspeito de matar mulher no Jardim São Paulo, em Americana, é preso em Hortolândia

Policiais civis do 2º Distrito Policial de Americana prenderam um homem de 28 anos suspeito de matar uma mulher em julho, cujo corpo foi encontrado em uma casa abandonada na Rua dos Cedros, no Jardim São Paulo, no dia 11 de julho.

Alexandre Cassiano Amorim, que seria morador de rua, foi preso em uma casa de acolhimento em Hortolândia. Segundo a polícia, a vítima, Raquel da Silva Cruz, de 39 anos, foi morta após levar socos no abdômen que causaram a ruptura de órgãos internos.

Inicialmente, quando o corpo foi encontrado, o caso tinha sido registrado como homicídio. Durante a investigação foi descoberto que Alexandre teria matado a companheira por ciúmes, pois desconfiava que estava sendo traído. Agora, o caso deve ser tratado como feminicídio.

“Descobrimos que depois da localização do corpo, o investigado tentou conseguir uma passagem em Campinas, mas não conseguiu. Como não tinha residência fixa passamos a procurá-los em outras cidades, de acordo com a nossa apuração. Estivemos em Campinas, Sorocaba e em vários endereços de eventuais parentes em Hortolândia, até a sua localização e uma casa de acolhimento”, disse o investigador Marcos Mella, do 2º DP.

Corpo foi encontrado em uma residência abandonada na Rua dos Cedros, no Jardim São Paulo – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

A delegada Regina Castilho, que coordena a investigação, já conseguiu na Justiça o mandado de prisão temporária pelo período de 30 dias. “Ao termino do inquérito policial também devemos pedir o mandado de prisão preventiva”, adiantou Regina.

Quando o corpo foi encontrado, a polícia identificou marcas no chão que indicavam que algo havia sido arrastado. Também havia uma cova rasa no corredor da casa.

Aos policiais, segundo o LIBERAL apurou, Alexandre confessou que agrediu a mulher, mas negou que tivesse arrastado o corpo. Também afirmou que a cova já estava no local e que não tinha intenção de enterrar o corpo da companheira.

Chip em cadela ajudou a encontrar suspeito

Logo após o corpo de Raquel ter sido encontrado, a Polícia Civil conseguiu identificar o morador de rua como suspeito após pesquisar quem seria o tutor de uma cadela que estava ao lado do cadáver da vítima.

Com ajuda da ONG Cadeia para Maus-Tratos, foi possível encontrar o nome do tutor por meio de um chip de identificação no animal. Vizinhos também relataram a suspeita sobre o morador de rua, que era visto com a cadela e que havia sumido nos dias próximos ao crime.

Cadela está disponível para adoção – Foto: Divulgação

A cadela que “ajudou” na identificação do agressor ainda continua à disposição da adoção. Está castrada, vermifugada, passou por todos os exames e está saudável. Neste sábado (17), ela estará no evento de adoção que acontece no Mundo do Animal Agropet, na Rua dos Cravos, 256, no bairro Cidade Jardim 2, em Americana.

Na época, o delegado plantonista Felipe Sales também encontrou nas redes sociais fotos da vítima ao lado do suspeito do crime. Apesar de o cadáver estar em avançado estado de decomposição, ainda mantinha algumas características, como o cabelo tingido de vermelho, o que ajudou na identificação.