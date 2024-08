Suspeito de matar mulher, gerente de posto de Americana é condenado por manter arsenal em casa

Armas, munições e outros objetos apreendidos na casa do autor do crime – Foto: DIG de Americana/Divulgação

A Justiça de Americana condenou o gerente de posto Hélio Leonardo Neto a três anos e nove meses de reclusão, em regime inicial aberto, por posse e porte ilegal de um arsenal.

Na sentença, publicada na última segunda-feira (12), o juiz da 1ª Vara Criminal, André Carlos de Oliveira, permitiu que ele recorra em liberdade, mas Hélio continuará preso na Penitenciária de Guareí porque responde pelo assassinato de Mônica Matias de Paula, de 33 anos, com quem teria um suposto relacionamento extraconjugal. O crime ocorreu em março.

Questionado pelo LIBERAL, o advogado Jean Carlos de Lima, que defende o gerente, não adiantou se irá recorrer da pena.

Helio Leonardo Neto – Foto: Reprodução/Redes sociais

Em março deste ano, policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana encontraram 80 armas de fogo e mais de 16 mil munições na casa onde o gerente vivia, na região da Praia dos Namorados.

O encontrou do arsenal se deu no âmbito da investigação sobre a morte de Mônica, dez dias após a localização do corpo da vítima em uma área rural de Limeira, nas proximidades da empresa Suzano. Desde então, ele está preso.

Na sentença, o juiz enfatizou que, embora preso pelo homicídio, no caso das acusações de porte e posse de arma, os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça. Com isso, a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade pelo período da condenação.

A defesa tentou argumentar que as armas estavam desmuniciadas e que o gerente é CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador), além de o arsenal estar em “local protegido com fechadura eletrônica e senha”.

Homicídio

A participação de Hélio no homicídio de Mônica ainda está sendo apurada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais). O delegado Filipe Rodrigues de Carvalho, que coordena a investigação, ainda não concluiu o inquérito policial e, portanto, não definiu se o gerente será indiciado por homicídio ou feminicídio.

Local onde o corpo foi encontrado em Limeira; no destaque Mônica Matias de Paula – Foto: Polícia Militar e Reprodução/Redes sociais

O LIBERAL apurou que a polícia ainda irá verificar se há elementos que qualifiquem a conduta, tais como o uso de meio cruel, de ato que tenha dificultado a defesa da vítima, se o crime ocorreu mediante emboscada ou de forma torpe, ou ainda mediante violenta emoção. São fatores que podem aumentar uma eventual pena.

Acusado participou de reconstituição de crime – Foto: Arquivo/Liberal

Em junho, o réu participou da reconstituição do assassinato, realizada pela Polícia Civil e por peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana.

Na ocasião, ele confessou novamente o crime, mas mudou a sua alegação inicial, de que teria matado a vítima com um mata-leão – as autoridades não informaram qual foi a nova versão do gerente sobre o assassinato.