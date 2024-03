O suspeito de matar um homem a facadas após uma discussão em um bar na Vila Mathiensen, em Americana, se apresentou à Polícia Civil acompanhado do advogado na manhã desta segunda-feira (11), na delegacia do município. Como já tinha mandado de prisão decretado pela Justiça, ele permaneceu custodiado. O assassinato ocorreu em novembro de 2023.

O advogado Dinael de Souza Machado Júnior, que representa o investigado, disse que, após orientação da própria defesa, ele se apresentou espontaneamente e se colocou à disposição das investigações, para que todas as circunstâncias do ocorrido sejam esclarecidas.

Após ouvirem testemunhas e analisarem as imagens das câmeras de segurança do local, os policiais chegaram até a identidade do suspeito. Eles teriam apurado a participação do homem no crime e informaram buscas anteriores na tentativa de localizá-lo, mas sem sucesso.

O homicídio ocorreu no dia 2 de novembro. A vítima, Fábio Júnior Neves da Silva, 35, estava no bar junto com seu irmão e cunhada, quando ocorreu uma briga entre o casal.

Na sequência, segundo o registro policial, o suspeito aproximou-se e tentou intervir na briga, mas foi impedido pelo casal e pela vítima. Houve então uma confusão generalizada.

Durante a briga, o homem deixou o bar e voltou minutos depois com uma faca em mãos, com a qual atingiu a vítima no abdômen e fugiu a pé, não sendo mais encontrado.

Pessoas que estavam no estabelecimento comercial socorreram o ferido até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento São José). De lá, o homem foi transferido para o Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, também em Americana, onde morreu em 12 de dezembro.