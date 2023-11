Suspeito de integrar quadrilha que rouba caixas eletrônicos é preso em Americana

Policiais cumpriam mandado de operação e homem demonstrou nervosismo ao se deparar com os mesmos

Um homem de 50 anos, suspeito de integrar uma quadrilha de explosão de caixas eletrônicos, foi preso na tarde desta terça-feira (28) no Jardim Bertoni, em Americana, por policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). Ele apresentou um documento falso, mas os PMs acabaram confirmando o nome verdadeiro.

Indivíduo foi preso por policiais militares do 10º Baep – Foto: 10º Baep / Divulgação

De acordo com a corporação, por volta das 14h, os policiais cumpriam mandados de prisões junto com a Polícia Federal, durante uma operação contra o tráfico de drogas, quando perceberam que o motorista de um Fiat Stilo que transitava na Rua Valência teria demonstrado nervosismo ao perceber a aproximação dos militares.

Ele foi abordado e teria mostrado um documento, mas o suspeito teria confessado que usava dados falsos, pois era foragido da Justiça.

Posteriormente, o homem foi conduzido à delegacia e levado à carceragem, até ser apresentado à audiência de custódia.

PROCESSO

O homem foi denunciado pelo MP (Ministério Público) por ser responsável por explosões de caixas eletrônicos e roubo de mais de R$ 33 mil do banco Santander, na cidade paulista de Urânia, na região de São José do Rio Preto, em setembro de 2013.

Ainda conforme o MP, durante a ação, o suspeito que estava armado com uma submetralhadora e teria agredido com um tapa no rosto um vigilante que passava pelo local.