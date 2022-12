Suspeito de assalto a mão armada em residência no Werner Plass é preso

Um suspeito do roubo a mão armada em residência no Werner Plass, em Americana, foi preso nesta sexta-feira (23), no Condomínio Vida Nova 1, na Praia Azul. G.A.R, de 20 anos, é o segundo suspeito detido do caso.

Durante patrulhamento na região da Praia Azul, a equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana), abordou G.A.R por conduzir uma motocicleta sem o uso do capacete. Na abordagem, os patrulheiros localizaram duas placas de veículo junto ao suspeito.

Pertences levados por grupo de criminosos foram reconhecidos por vítima do roubo – Foto: Guarda Municipal de Americana / Divulgação

Pertences levados por grupo de criminosos foram reconhecidos por vítima do roubo – Foto: Guarda Municipal de Americana / Divulgação

Pertences levados por grupo de criminosos foram reconhecidos por vítima do roubo – Foto: Guarda Municipal de Americana / Divulgação

Pertences levados por grupo de criminosos foram reconhecidos por vítima do roubo – Foto: Guarda Municipal de Americana / Divulgação

Pertences levados por grupo de criminosos foram reconhecidos por vítima do roubo – Foto: Guarda Municipal de Americana / Divulgação Pertences levados por grupo de criminosos foram reconhecidos por vítima do roubo Fotos: Guarda Municipal de Americana / Divulgação

Os guardas pesquisaram as placas e constaram que pertenciam a um veículo modelo UP, mas não registrava nenhuma queixa a respeito do carro. O suspeito foi questionado, porém não soube explicar a finalidade das placas, o que gerou desconfiança.

A equipe da Gama acompanhou G.A.R até sua residência no condomínio Vida Nova, também na Praia Azul, e no local encontraram um veículo do mesmo modelo das placas, que após consulta, foi constatado que era produto de furto e roubo. O carro, modelo UP, já estava sendo monitorado pela Gama através das câmeras inteligentes instaladas na região.

Com apoio de outras equipes, foi localizado na residência do suspeito um revólver calibre 38, uma pistola 9mm, drogas, produtos eletrônicos, e um estojo de facas colecionáveis que havia sido levado no roubo a residência no Werner Plaas.

A vítima do roubo esteve na Central de Polícia Judiciária, em Americana, e reconheceu alguns pertences que foram levados no roubo. O suspeito também foi reconhecido como um dos participantes da ação criminosa, que aconteceu no último dia 12.

Na ocasião, o grupo de criminosos levou quatro celulares, duas televisões, uma impressora, cinco alianças, duas parafusadeiras, duas furadeiras, uma empilhadeira elétrica e um Audi A4, do sogro do dono do imóvel.

G.A.R foi indiciado por roubo, receptação, posse ilegal de arma, tráfico de drogas e adulteração de veículo. O caso segue sendo investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que apura a atuação do mesmo grupo de criminosos a outros dois roubos em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Histórico de roubos

O primeiro caso da série de roubos a residência na região aconteceu na madrugada da segunda-feira (12) no bairro Praia Azul, em Americana. Os criminosos renderam a proprietária de um imóvel, duas funcionárias da empresa dela e uma babá. As vítimas foram trancadas no escritório.

O grupo carregou o carro de umas das vítimas, um Chevrolet Tracker, e fugiu. Eles levaram joias, videogame, celulares, a arma de pressão e ainda R$ 3.050 em dinheiro.

O segundo roubo foi a residência do Werner Plass, que aconteceu durante a tarde do mesmo dia. O Audi A4 levado pelos criminosos foi encontrado no dia seguinte, no mesmo condomínio que G.A.R foi preso. Na ocasião, outro suspeito foi detido.

O último caso aconteceu no último sábado (17), no bairro Dodson, em Santa Bárbara d’Oeste. Os assaltantes amarraram pai e dois filhos durante a ação. O trio levou um relógio e um celular da família. Eles usaram o veículo da vítima, um Kia Sorento, na fuga. A Polícia Militar encontrou o automóvel abandonado em Americana.