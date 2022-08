Suspeito de agredir mulher é preso no Iate Clube Campinas

Um homem 43 anos foi preso na manhã deste sábado (6), suspeito de ter agredido a esposa na frente da filha do casal, de 8 anos, na residência da família, no Iate Clube de Campinas, em Americana.

Após sofrer as agressões, a vítima disse que conseguiu se trancar no banheiro da casa e então entrar em contato com a Polícia Militar. Ao ser abordado, ainda dentro da casa, o suspeito teria confessado a agressão mulher após descobrir que a mulher estaria flertando com um amigo dele por telefone.

De acordo com a PM, por volta das 8h eles foram avisados sobre um possível caso de violência doméstica. Ao chegaram no local, encontraram a vítima, uma mulher de 36 anos, que relatou ter sido agredida com socos e puxões de cabelo pelo marido, que teria chegado embriagado em casa. Ela afirmou ainda que, durante a agressão, ele segurava uma chave de fenda, mas que não usou a ferramenta para agredi-la.

Ainda na casa, o suspeito foi abordado pelos policiais sem apresentar resistência Ele então foi conduzido à Delegacia de Americana, sem a necessidade de algemas, onde foi autuado em flagrante sob acusações de lesão corporal e violência doméstica e levado à Cadeia de Sumaré em seguida.

A vítima foi levada Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde passou por atendimento médico e liberada em seguida.