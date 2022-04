Suspeita de incendiar moto no HM teria sido agredida

A jovem de 22 anos suspeita de incendiar a moto do ex-companheiro no estacionamento do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, no último dia 13, teria sido agredida pelo rapaz na noite anterior. A informação foi passada ao LIBERAL por seu advogado, Paulo Eduardo Paschoal Júnior.

A mulher, que preferiu não ter a identidade revelada, relatou que manteve um relacionamento com o rapaz por um ano, mas que em dezembro terminou o namoro. De acordo com ela, ele sempre foi agressivo e nunca teria aceitado o fim da relação.

Na noite que antecedeu o incêndio, ela explicou que estava voltando de carro com a prima para o condomínio onde mora, no Jardim Recanto, em Americana, quando foram surpreendidas pelo ex-companheiro com uma barra de ferro.

“Ele pegou meu celular e quebrou o vidro de trás do carro. Bateu em mim e na minha prima, que tentou me defender. Depois pegou a barra de ferro e bateu na porta do meu carro”, relatou.

No dia seguinte, ela ficou sabendo que o ex-companheiro estava no HM para conseguir um atestado e não ir trabalhar. “Saí de mim quando vi a moto. Só sei que o que aconteceu [o incêndio], não é do meu feitio”, relatou nesta terça.

Após o crime, as primas foram presas e encaminhadas à Cadeia Feminina de Monte Mor, onde saíram no dia seguinte, após pagamento de fiança. A jovem tem medida protetiva contra o rapaz e aguarda inquérito policial ser instaurado. O ex-companheiro foi procurado pela reportagem, mas não quis comentar.