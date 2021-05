Suspeita de Covid-19 suspende aulas em creche, no Jardim Ipiranga, em Americana

A Creche Tio Franchi, no Jardim Ipiranga, em Americana, suspendeu as aulas por conta de um caso suspeito do novo coronavírus (Covid-19). Segundo a Vigilância Epidemiológica do município, os pais de um aluno testaram positivo e a criança está com sintomas.

“Como essa criança, segundo a direção da escola, tem contato com todas as outras crianças da unidade, a Vigilância Epidemiológica, por prudência, decidiu isolar todo mundo”, afirmou nota enviada pela assessoria de imprensa.

Pais de aluno testaram positivo e a criança apresentou sintomas – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O órgão destacou ainda que não há nenhum caso confirmado de Covid-19 entre alunos, professores e profissionais de apoio na creche. E que também não há nenhuma investigação de surto em andamento, pois trata-se de uma suspeita.

A Creche Tio Franchi é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Atende crianças a partir de 1 ano e 2 meses até 3 anos e meio. Ela é uma das unidades contratadas pela prefeitura para atender a demanda de creches na cidade. O LIBERAL entrou em contato com a escola por telefone, mas ninguém atendeu.

As aulas presenciais na rede municipal de ensino de Americana voltaram nesta segunda-feira (24), de forma gradual e não obrigatória. Até então, as atividades escolares estavam sendo realizadas remotamente desde março do ano passado, por conta do crescimento do número de casos de Covid-19.

As turmas foram divididas em três dias (segunda, quarta e sexta-feira). Segundo a prefeitura, no primeiro dia, retornaram aproximadamente 19% dos alunos do ensino fundamental e 7% dos alunos da educação infantil, dos 35% que poderiam retornar em cada modalidade.

“Todos os protocolos sanitários estão sendo seguidos e estamos cumprindo o limite de 35% de alunos. Nossos profissionais são muito bem preparados e nossa estrutura física, no geral, também é muito boa”, afirmou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.