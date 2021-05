Surto de coronavírus atinge o Benaiah

O residencial para idosos Benaiah, em Americana, registra um surto do novo coronavírus (Covid-19). No total, 19 idosos testaram positivo para a doença, quatro precisaram ser internados por complicações do vírus e uma mulher de 98 anos faleceu. Todos foram vacinados. Segundo a Vigilância Epidemiológica, dois funcionários também testaram positivo.

Enfermeira responsável pelo residencial, Mariana Siniciato Henriques Cordeiro destacou que a situação poderia ter sido bem pior caso os idosos não tivessem sido vacinados contra a Covid.

“Se não fosse a vacina, não teriam aguentado. Alguns nem parecem que estão com Covid, alguns tiveram uma gripe mais forte e ficaram de cama, outros só um resfriado leve”, contou a enfermeira.

Foco do surto no residencial para idosos ainda não foi identificado – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“Tem que avaliar como um todo, por exemplo, nem sempre morreu de Covid, mas morreu com Covid. Tem gente que fala, ‘tomou a vacina, mas morreu?’ A vacina impede realmente de se complicar, tenho certeza que se tivesse acontecido ano passado, muitos não iam aguentar, o vírus é muito forte”, afirmou a profissional.

Em 2020, quatro idosos morreram no Residencial Flor de Lis em função de um surto da doença.

Mariana contou que assim que os primeiros idosos tiveram sintomas, acreditou que se tratava de um resfriado. Mesmo assim fez a coleta em sete que apresentavam sintomas, identificando a Covid-19. Foi feita então a testagem em todos os 37 moradores, e os que testaram positivo foram isolados.

Entre os internados, nenhum precisou de intubação. Eles foram encaminhados aos hospitais porque registraram queda na saturação de oxigênio no sangue. Uma das internadas teve alta e três seguem em hospitais. A paciente que faleceu se chamava Angelina. Mariana contou que ela já estava com a saúde debilitada.

A Vigilância Sanitária esteve no local e não constatou nenhuma irregularidade. “A instituição vem seguindo todas as normas sanitárias vigentes”, garantiu a prefeitura.

A origem do surto está sendo investigada. Durante muitos meses, o residencial Benaiah não permitiu entrada de familiares, e os próprios funcionários se isolaram na instituição.

As visitas de parentes nos portões foram liberadas, desde que à distância e com horário agendado. Mariana contou que com a nova variante houve novo bloqueio, e não sabe de onde veio a contaminação.

A Vigilância Epidemiológica informou que o foco não foi identificado. “Foi muito provavelmente oriundo de um funcionário ou mesmo familiar contaminado, porém assintomático”, finalizou o órgão.