Suposto golpe usa ‘denúncia’ da Vigilância Sanitária em Americana

Um restaurante delivery do Parque Novo Mundo, em Americana, sofreu uma tentativa de golpe na última semana. Os golpistas se passavam por servidores da Secretaria de Saúde e diziam que receberam uma denúncia.

De acordo com a sócia-proprietária do estabelecimento, de 25 anos, o golpista dizia que a Vigilância Sanitária recebeu uma denúncia sobre um motoboy que fumava durante a entrega e, para dar andamento no processo, precisaria de um código que seria enviado no celular do restaurante.

“Ele falou que a secretária dele ligaria ou enviaria uma mensagem com o número do protocolo de seis dígitos”, disse a dona do restaurante. Neste momento, o WhatsApp do estabelecimento recebeu os números e a sócia desconfiou de que estavam tentando clonar a linha telefônica.

O fato de o DDD da ligação ser de outro estado corroborou para que os comerciantes desconfiassem de um possível golpe.

À reportagem, a Vigilância Sanitária de Americana informou que não faz ligações telefônicas aos proprietários de estabelecimentos para solicitar ou emitir códigos.

Explicou também que os fiscais sanitários vão até os estabelecimentos em veículos oficiais, portando crachá, uniforme e documentos de identificação do setor, e então é feita uma inspeção.