Suposto artefato explosivo é encontrado na Vila Dainese, em Americana; PM está no local

Policiais militares isolaram a área e evacuaram o espaço até a chegada do Gate; objeto foi deixado em frente a uma casa

Um suposto artefato explosivo foi encontrado na Rua Coelho Neto, na Vila Dainese, em Americana, na manhã desta quarta-feira (16). As informações são da PM (Polícia Militar), que está no local, isolando a área até a chegada do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais).

Segundo a PM, um homem teria encontrado uma caixa de papelão no bairro e, ao abrir, notou que parecia ser um artefato explosivo. O objeto foi deixado em frente a uma casa, na Rua Coelho Neto. A moradora da residência chamou a PM.

Na sequência, os policiais isolaram a área e evacuaram o espaço. O Gate está a caminho para confirmar se, de fato, se trata de algum item explosivo.