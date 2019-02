Suposta pegada de onça no Jardim Botânico é de capivara

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana informou nesta sexta-feira (15) que as pegadas suspeitas encontradas no Jardim Botânico ‘Prefeito Carroll Meneguell’ na última quinta-feira (14), que inicialmente seriam de uma onça-parda que teria sido avistada por populares no local, na verdade são compatíveis com pegadas de capivara.

Foto: Leonardo Oliveira / O Liberal

A constatação foi feita por técnicos do Parque Ecológico de Americana e comprovadas por meio de imagens registradas e enviadas ao CENAP/ICMBio (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade).

No entanto, já que a presença de animais silvestres no local é possível, diante da afirmação de que a onça teria sido vista, as medidas de segurança no Jardim Botânico persistem até este domingo (17), com o espaço fechando mais cedo, às 17 horas. A partir desta segunda (18), o horário de funcionamento normal será retomado.

Horário de verão

Em função do término do Horário de Verão, que será neste sábado (16), o Jardim Botânico deixa de fechar às 21h, como vinha acontecendo no horário diferenciado, e passa a fechar os portões às 20h a partir de segunda-feira (18).