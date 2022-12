Suplente vai à Justiça Eleitoral contra mandato de Brochi

O primeiro suplente de vereador do PSDB em Americana, Renan de Angelo, pede na Justiça Eleitoral a decretação de perda do mandato do vereador Thiago Brochi, que se desfiliou do partido no mês passado, com a anuência do diretório municipal. O tucano entrou com a ação nesta quarta-feira.

Ele alega desfiliação partidária sem justa causa. Segundo os advogados de Renan, o diretório não tem competência estatutária para permitir que Brochi deixasse o PSDB sem perder o cargo.

Tucano se diz prejudicado e promete ir “até o final” no assunto – Foto: Reprodução / Facebook

O suplente, que seria o substituto caso Brochi perdesse o mandato, também reclama que não foi consultado pelo partido.

“Nesse caso em específico, que trata de algo tão sério, que prejudica diretamente os membros que participaram da ultima campanha para o Legislativo, não fomos consultados nem comunicados”, disse.

Procurado, Brochi afirmou ter confiança quanto à legalidade do procedimento. “Estou muito confiante no trabalho que o advogado fez, muito tranquilo”, declarou.

Também citado na ação, o presidente do diretório municipal, Roger Willians, disse que Renan tem direito de questionar o assunto judicialmente.

“Aceitamos um pedido do vereador de saída, pois ele não tinha mais sinergia e convergência ideológica com o partido, o que era recíproco. Demos a ele a anuência para mudança de partido, pois não era nosso objetivo, nem dele, causar perseguição ou mal-estar”, explicou-se.