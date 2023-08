Primeiro suplente de vereador pelo PTB em Americana, o advogado Dr. Renato Martins protocolou na câmara, nesta quinta-feira, um pedido de cassação do mandato de Fernando da Farmácia, único representante do partido na Casa.

Martins recorreu ao Legislativo após tomar conhecimento de uma representação feita contra Fernando na Promotoria de Justiça de Americana, por conta de uma relação entre o vereador e o DAE (Departamento de Água e Esgoto). O caso foi noticiado pelo LIBERAL nesta quinta.

Dr. Renato Martins, quando ocupava cadeira na Câmara de Americana – Foto: Arquivo / Câmara de Americana

Segundo o documento, a Drogaria Jardim, de propriedade de Fernando, vendeu produtos para servidores da autarquia mediante desconto na folha de pagamento durante os anos de 2022 e 2023.

A denúncia partiu do auditor Marcos Cesar Seignemartin. Ele identificou, por meio do Portal de Transparência do DAE, pagamentos que somam R$ 17,3 mil. No pedido de cassação, Martins diz que, durante pesquisa, confirmou a veracidade dos fatos apontados.

“As reiteradas condutas do vereador, além de o beneficiar diretamente, ainda prejudica outros comerciantes do mesmo ramo, pois a compra é direcionada a sua empresa, sem qualquer tipo de licitação”, afirma.

Fernando da Farmácia, durante sessão no Legislativo – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Ele aponta que, de acordo com o artigo 19 da Lei Orgânica do Município, os vereadores não podem firmar ou manter contrato com autarquia, tampouco ser proprietário de empresa que “goze de favor decorrente de contrato com pessoa de direito público no município”. A pena para quem infringir essas regras é a perda de mandato.

Caso Fernando perca o mandato, o substituto será Martins, que já tomou posse como vereador na legislatura passada. Em 2019, quando estava no PDT, ele assumiu o lugar de Judith Batista, que havia morrido vítima de câncer.

O presidente da câmara, Thiago Brochi (sem partido), confirmou o recebimento do pedido de cassação e disse ter encaminhado o documento para o setor jurídico da Casa, a fim de saber qual caminho deverá tomar.

O que dizem Fernando e o DAE

Procurado pela reportagem nesta quinta, Fernando manteve o posicionamento de que “tudo será esclarecido no momento oportuno” e que segue focado nas ações de seu mandato.

“Estou tranquilo quanto à minha conduta e em paz com a minha consciência, pois jamais tomarei qualquer atitude que comprometa a confiança das pessoas em nosso trabalho”, comentou.

Conforme o LIBERAL noticiou, o DAE argumenta que “possui convênios com inúmeros estabelecimentos e os funcionários podem escolher onde comprar e se vão comprar”.

“Além disso, todos esses convênios são bastante antigos, contam com mais de dez anos em média. Ressalta-se que não se trata de dinheiro público e que os funcionários têm liberdade de comprar onde desejarem. O DAE apenas repassa o pagamento por eles autorizado”, comunicou.