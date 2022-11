Suplente do PSDB estuda pedir cadeira de Thiago Brochi na Justiça

Renan de Ângelo reclama que não foi consultado pelo partido sobre a liberação do vereador

Tucano se diz prejudicado e promete ir “até o final” no assunto - Foto: Reprodução / Facebook

O primeiro suplente de vereador do PSDB em Americana, Renan de Ângelo, estuda pedir na Justiça a cadeira do vereador Thiago Brochi, que anunciou sua desfiliação do partido na última quinta-feira.

Brochi deixou o PSDB com a anuência do diretório municipal. No entanto, Renan reclamou que não foi consultado pela sigla sobre o assunto e disse te sido o mais prejudicado nessa decisão.

“Eu acho que isso [a liberação de Brochi] é uma questão que deveria ter sido discutida com todos do partido, marcando uma reunião conforme sempre marcaram, convocando todo mundo, para ver o que o partido, de fato, acha”, declarou.

Ele se apega ao fato de que, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o pedido de decretação de perda de cargo eletivo pode ser formulado por aqueles que tiverem interesse jurídico no caso.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Pelo que eu vi aqui na lei, e os advogados já me informaram, eu tenho direito sim. Se tenho direito, vou até o final”, ressaltou.

Procurado pela reportagem, Brochi apontou que seguiu os trâmites legais e, portanto, afirmou estar tranquilo quanto à sua permanência na câmara.

Mesmo assim, ressaltou que Renan está no direito dele. “Se ele sentir vontade realmente de entrar com alguma argumentação e pedir a cadeira, vou respeitar a opinião dele”, comentou.

Segundo o presidente municipal do PSDB, Roger Willians, o diretório local recebeu toda a orientação jurídica necessária para a elaboração da carta de anuência para a saída de Brochi. “Resolvemos pôr um fim na nossa história. Agora, ele [Renan] tem todo o direito de querer reclamar”.