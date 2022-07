Supermercados São Vicente reinauguram tradicional loja em Americana

Loja da Rua Tamoio foi ampliada e renovada por completo - Foto: Divulgação

No próximo dia 15 de julho, o São Vicente reinaugura sua loja do bairro Santa Catarina na Rua Tamoio, em Americana. Inaugurada em setembro de 2005, a loja teve investimento para reforma de R$ 7 milhões e passa a oferecer aos clientes mais praticidade, facilidade e conforto em uma área de vendas de 1.900m².

Para proporcionar uma melhor experiência durante as compras, a loja foi ampliada e renovada por completo, conta com novos expositores refrigerados e congelados, iluminação em LED e setores totalmente modernizados como: padaria, rotisseria, adega completa, bebidas especiais, açougue nota 10, espaço com alimentos saudáveis com mix diversificado, amplo sortimento de produtos importados e exclusivos. Além disso, a unidade é agora climatizada com ar-condicionado e o estacionamento foi ampliado, oferecendo mais conforto e comodidade aos clientes. No açougue, a loja possui também um balcão inovador com adaptação de lâmpadas UV-C para controle de micro-organismos em alimentos, garantindo ainda mais o frescor e qualidade dos alimentos.

Para maior agilidade no atendimento, a loja substituiu e aumentou o número de checkouts, e conta também com o novo serviço de autoatendimento, que oferece mais rapidez para compras menores. Os monitores dos caixas são touch-screen, que possibilitam um atendimento mais ágil e eficaz, são ergonomicamente mais adequados para a rotina operacional, além de permitir maior interação entre operadores e clientes.

No novo “Espaço Café”, o cliente conta com toda a comodidade de adquirir bebidas, salgados, lanches, pratos prontos, pagar no caixa localizado no próprio espaço e desfrutar do cardápio de cafés nas novas mesas posicionadas no local. Outra novidade é o “Oriental SV”: um cardápio variado da culinária japonesa com sushis, sashimis, temakis, feitos exclusivamente pelo sushiman da unidade.

“Esta é uma loja muito especial em Americana, localizada em um dos bairros mais tradicionais da cidade, e os nossos clientes certamente merecem fazer as suas compras em um ambiente que ofereça ainda mais comodidade e praticidade”, comentou Marcos Cavicchiolli, diretor presidente da rede São Vicente.

Além de toda a estrutura oferecida na nova loja, o cliente também pode fazer suas compras através do site supersvonline.com.br. Com mais agilidade, a rede oferece o serviço “Compre e retire” para a retirada dos produtos na loja, ou ainda a tradicional entrega em domicílio.

A rede oferece, ainda, as vantagens do programa Fácil para Você. Para participar, basta o cliente se cadastrar com telefone celular e cpf, e poderá ter descontos exclusivos em toda a loja, além de poder participar das diversas promoções de sorteio oferecidas durante o ano.

A loja segue alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável da rede São Vicente. Trabalhando com energia 100% renovável, ela deixa de emitir 126 toneladas de CO2 por ano, o equivalente ao plantio de 880 árvores. E com os novos veículos 100% elétricos para entregas, a redução da poluição atmosférica será ainda maior, por eliminar também a queima de combustíveis fósseis.

A preocupação com a reciclagem continua presente. A loja reabre com 3 coletores disponibilizados a todos os clientes para pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e óleo de cozinha usado, garantindo a logística reversa destes materiais. Na operação normal, pouco mais de 50 toneladas entre papelão, plásticos, metais e vidros são destinados à reciclagem todos os anos, apenas nesta loja, enquanto durante toda reforma, mais de 3 toneladas de materiais recicláveis também puderam ser aproveitadas.

Serviço: Reinauguração Supermercados São Vicente

Local: Rua Tamoio, 495 – Bairro Santa Catarina

Horário: 9h00

Funcionamento: De segunda à sábado das 7h às 22h. Domingo das 7h às 20h

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.