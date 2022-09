Supermercados Paraná vão inaugurar loja e gerar 130 empregos em Americana

A rede de supermercados Paraná terá uma unidade em Americana ainda neste ano, na esquina da Avenida Abdo Najar com a Rua Dom Pedro II. A informação foi divulgada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) nesta quarta-feira, nas redes sociais. Segundo ele, a loja vai gerar 130 empregos diretos e indiretos.

Projeção de como ficará a fachada do supermercado – Foto: Divulgação

A expectativa é que a inauguração ocorra entre outubro e novembro. A unidade será instalada no terreno que abrigava o supermercado Paulistão e terá 2,7 mil metros de área construída, com 1,1 mil metros de área de compra e estacionamento com pelo menos 50 vagas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Chico fez o anúncio após uma reunião com Gerson Pereira, diretor da rede, que existe há 30 anos. Essa será a sétima loja dos supermercados Paraná.

Encontro no gabinete do prefeito tratou do anúncio – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

“Mais um investimento importante para nossa cidade, que comprova que estamos no caminho certo no trabalho de atração de novas empresas”, disse o prefeito. “Agradeço ao Gerson Pereira, diretor da rede, e equipe, pela visita e por escolherem e acreditarem em Americana”, complementou.