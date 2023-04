Supermercados e hospitais são os locais com mais acidentes de trabalho em Americana

Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, coordenado pelo Ministério Público e a OIT (Organização Internacional do Trabalho), mostram que em Americana, nos últimos dez anos, os supermercados e hospitais são os locais onde mais ocorreram acidentes de trabalho.

Das 21.571 notificações registradas entre 2012 e 2022, 7% delas, o que corresponde a 1.510 casos, foram em hipermercados e supermercados. Outras 6%, um total de 1.418, foram durante atividades de atendimento hospitalar, sendo que 255 aconteceram no decorrer do ano passado.

Entre as ocupações, alimentador de linha de produção foi o que mais se acidentou no período com 1.353 casos. O profissional abastece materiais e verifica a necessidade de reposição para manter o fluxo operacional. Na sequência aparecem os técnicos de enfermagem, com 680 acidentados, e faxineiro, com 650.

Para Williane Freitas Neves, da Marseg Segurança do Trabalho, de Americana, o acidente de trabalho é resultante de vários fatores que podem estar ligados tanto às condições de trabalho e ambiente como a fatores pessoais.

De acordo com ela, no ano passado, a causa mais frequente de emissão de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) nas empresas assessoradas pela Marseg foram de acidentes que ocorrem na execução das atividades diárias do funcionário, que por muitas vezes se relacionam com a falta ou falha de procedimentos, treinamentos e equipamentos, sendo a lesão com maior incidência nas mãos e dedos.

Informações do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, com base em dados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

Segundo dados do observatório, que são compilados com base nas informações do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), nos últimos dez anos, a parte mais atingida do corpo em acidentes de trabalho, em Americana, foram os dedos.

Das 22.986 notificações de ferimentos, 23% delas foram de lesões nos dedos, o que equivale a 5.286 casos. Desses, 394 foram registrados só ano passado. As mãos aparecem em segundo lugar com 2.014 ocorrências, 9% do número total.

Presidente da SBCM (Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão), Antonio Tufi Neder Filho explica que a fratura ao nível do punho e da mão engloba lesões em diversos ossos, mas a gravidade da lesão independe do osso fraturado.

“As fraturas mais comuns da mão e punho atingem as falanges [ossos que formam os dedos das mãos], metacarpos [cinco ossos de cada mão localizados entre as falanges e o carpo] e o rádio distal [quando a área do rádio próxima ao punho se quebra]”, lista o médico.

O especialista ressalta que as empresas precisam criar ações constantes de prevenção. “As consequências de um acidente grave nas mãos podem resultar na incapacidade de atividades básicas, o que vai impactar em toda a rotina da pessoa”, enfatiza.

Segundo Silvio Beltramelli Neto, procurador do MPT (Ministério Público do Trabalho), em Campinas, apesar do setor produtivo brasileiro estar começando a perceber a importância da promoção de uma cultura de prevenção de acidentes no trabalho, ainda há um longo caminho a ser percorrido.

“O MPT e as instituições de defesa do trabalho decente estão trabalhando para mudar esse cenário, reunindo empresas e municípios em audiências públicas para fomentar o diálogo social em prol da implementação de medidas e ações efetivas de prevenção”, comenta.

“Por isso, a necessidade de um trabalho promocional, mas sempre aliado à atuação repressiva em face de empregadores lenientes, em inquéritos e ações, com a finalidade de gerar um efeito pedagógico-punitivo que leve à redução de ocorrências”, defende o procurador.

Em Americana, no ano passado, foram feitas 1,9 mil notificações de CAT, sendo três delas de acidentes com mortes. Nos últimos dez anos, foram contabilizados 40 óbitos no município em decorrência de ferimentos obtidos durante o trabalho. O observatório considera apenas situações ocorridas em empregos formais.

‘Agente causador’: motocicletas são as mais citadas em notificações de acidente de trabalho

Nos últimos dez anos, o agente causador mais frequentemente citado em notificações de acidentes de trabalho na cidade de Americana foi a moto. Das 23.450 situações comunicadas, 9%, o equivalente a 2.129 casos, foram provocadas por motocicletas.

Segundo Silvio Beltramelli Neto, procurador do MPT em Campinas, não há como precisar o motivo do porquê os acidentes com motos são mais recorrentes. No entanto, afirma, que um município como Americana, que possui mais de 200 mil habitantes e uma grande vocação econômica, depende de uma malha logística bem estruturada para o transporte e entrega de mercadorias.

Entregador transita pela região central de Americana

“Portanto, é preciso ter um cuidado especial para pensar políticas de prevenção de acidentes ocupacionais para trabalhadoras e trabalhadores que se ativam em motocicletas”, diz.

De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, José Octavio Soares Hungria, os acidentes envolvendo transportes estão entre as principais causas de politraumatismos, em que duas ou mais partes distintas do corpo são lesionadas gravemente.

As fraturas e luxações estão entre as lesões mais observadas nos acidentes com motos, além de lesões cerebrais, do tórax e do abdômen, ressalta o especialista. “Nesse tipo de acidente, a ocorrência de lesões ósseas e articulares graves e, eventualmente, expostas, apresentam maior grau de dificuldade no tratamento, assim como maior risco de sequelas e danos irreversíveis, que poderão ocasionar a incapacidade da pessoa não só de trabalhar, mas de realizar simples tarefas do dia a dia”, comenta.

Afastamentos

Segundo Williane Freitas Neves, da Marseg Segurança do Trabalho, a média de afastamento geralmente é de três a 20 dias de acordo com a gravidade da lesão, sendo as principais atribuídas à operação de máquinas e equipamentos com maior incidência de ferimentos nas mãos e dedos e acidentes de trajeto que estão relacionados à condução de motocicletas.