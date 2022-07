Superlotação de ônibus deixa passageiros irritados

A superlotação da linha 213 (Jardim da Balsa-Hospital Municipal), da Sou Americana, tem irritado e preocupado os passageiros. De acordo com os usuários do transporte coletivo, dois ônibus atendiam a linha, mas há três meses apenas um permanece em circulação.

Com a redução das linhas, o ônibus recebe mais gente – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“O que tiraram passava um pouco antes, entre dez e 15 minutos, mas aí superlotou”, disse a vendedora Regilaini Luvizuto Martins Ludugero, de 48 anos, que usa o transporte diariamente por volta das 7 horas. O ônibus que foi retirado da linha fazia um trajeto sem entrar nos bairros da cidade.

Regilaini, que mora no Parque da Liberdade, muitas vezes precisa se sentar em cima do motor do ônibus já que não não tem mais lugar para se acomodar.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Americana foi questionada sobre o assunto e informou apenas que a Unidade de Transportes e Sistema Viário solicitou providências à empresa Sou Americana para saber se houve mesmo a diminuição das linhas nesta região.