‘Superdelegacia’ volta a ser tema de reunião em Americana

A delegada seccional de Americana, Martha Rocha Castro, e o prefeito Omar Najar (MDB) discutiram nesta terça-feira a doação de um imóvel para sediar uma “superdelegacia” para abrigar todas as unidades da Polícia Civil do município. O mesmo imóvel, porém, já havia sido indicado pela prefeitura em 2016 e o prefeito chegou a assinar, em março daquele ano, um projeto para enviar à Câmara Municipal permitindo a doação.

No entanto, posteriormente a prefeitura descobriu que parte daquela área, que fica no Jardim São Paulo, já estava concedida para um projeto do Rotary e a doação para a polícia ficou prejudicada. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Como o projeto do Rotary não saiu do papel, a área voltou para a prefeitura e foi novamente indicada pela abrigar a “superdelegacia”. Mas não há qualquer prazo para que o projeto saia do papel.

A área indicada agora está ampliada. São 2,3 mil metros quadrados – na época eram 1,8 mil metros quadrados. O terreno fica localizado na Rua dos Jequitibás, no Jardim São Paulo.

Segundo o delegado Claudiney Albino Xavier, que participou da reunião de ontem à tarde no gabinete do prefeito, o objetivo é aglutinar os quatro distritos policiais do município e as delegacias especializadas (DIG, Dise e DDM) no mesmo prédio. Há uma planta de construção. Porém, não há prazo, já que a doação ainda depende de trâmites internos dentro da prefeitura e da aprovação de um projeto na Câmara.

Hoje, três distritos policiais já estão aglutinados na CPJ (Central de Polícia Judiciária), na Rua Dr. Cândido Cruz, região central. O 4º DP (Distrito Policial) funciona no Zanaga e a DIG e a Dise estão na Rua Orlando Dei Santi. A DDM funciona no Jardim Girassol.

De acordo com Xavier, a reunião serviu mais para que a delegada seccional, que assumiu recentemente a unidade, tomasse conhecimento do projeto.