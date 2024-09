Substituto da unidade da Receita Federal, PAV passa de 2 mil atendimentos em Americana

Em pouco mais de três meses de funcionamento no Ganha Tempo do Empreendedor, o PAV (Posto de Atendimento Virtual) de Americana já realizou mais de 2 mil atendimentos, segundo dados da prefeitura enviados ao LIBERAL.

O local se tornou um substituto da agência da Receita Federal, que ficava na Rua Sete de Setembro e fechou em junho deste ano – medida que foi alvo de críticas de entidades.

De acordo com o levantamento da administração, 788 atendimentos foram para orientações sobre documentações e como fazer solicitações por meio dos sites do governo federal. Na sequência, vem a protocolização de documentos com 523 e inscrição, regularização ou alteração no CPF (Cadastro da Pessoa Física), com 381.

Agência da Receita Federal foi fechada em junho deste ano – Foto: Leonardo Matos/Liberal

“Esse serviço do CPF é fundamental porque acaba impactando toda a vida da pessoa. O CPF é necessário para abrir uma conta ou uma empresa, por exemplo”, comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Também foram realizados, desde junho, 180 atendimentos para pesquisa fiscal e cadastral, 152 para cópia de documentos ou declarações, 44 para emissão de documentos de arrecadação e 21 para criação de conta no sistema do governo federal.

“É muito importante para a cidade ter um ponto de atendimento, porque mesmo que os serviços estejam disponíveis de forma online, várias pessoas precisam da orientação física. Hoje é o serviço mais procurado na secretaria”, disse Rafael.

Devolução

Ao LIBERAL, a Receita Federal informou que o prédio da Rua Sete de Setembro já foi devolvido ao proprietário e que o mobiliário foi doado. O órgão ainda avalia positivamente o trabalho feito pelos PAVs, já que aumenta a capilaridade e conclui, sem agendamento, mais de 80% dos serviços oferecidos.

Em fevereiro deste ano, o FDCA (Fórum de Desenvolvimento e Cidadania de Americana), formado por dez entidades, entre elas o Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) e a Aescon (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana), protestou contra o fechamento da agência.

Segundo a instituição, os PAVs têm como foco “questões corriqueiras relacionadas, na sua maioria, a serviços de pessoas físicas”, fazendo com que empresários busquem outras cidades para alguns atendimentos.