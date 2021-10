Subsídio mensal ao transporte deve ficar próximo do teto em Americana

02 out 2021 às 09:14 • Última atualização 02 out 2021 às 09:17

Projeção foi feita pelo LIBERAL com base no volume de passageiros; administração vai desembolsar até R$ 0,55 por usuário

Apesar de calculado de acordo com o volume de passageiros, o subsídio pago pela Prefeitura de Americana à Sancetur (Sou Americana) deverá ficar muito próximo do teto de R$ 150 mil. É o que mostra uma análise do LIBERAL baseada no volume de passageiros dos meses de junho, julho e agosto no transporte público urbano.

Para evitar o aumento do preço da tarifa, a prefeitura vai pagar até R$ 0,55 por passageiro no valor do transporte urbano. A definição da participação do governo no valor da passagem foi publicada na última quinta-feira, no Diário Oficial.

Pelo decreto, a administração pagará R$ 0,55 por passageiro que fazem uso de tarifa integral e R$ 0,27 por passageiro com desconto tarifário. O valor pago pela prefeitura variará de acordo com o número de passageiros ou até o teto de R$ 150 mil mensais, conforme já aprovado pela câmara.

Transporte coletivo em Americana: ação para manter valor da passagem – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com a prefeitura, em junho, 261.820 usuários regulares usaram o transporte público e 12.678 com desconto na tarifa. No mês seguinte, foram 270.339 e 12.377, respectivamente. E em agosto, na mesma ordem, 248.965 e 20.702.

Com base nesses números, caso o subsídio já estivesse regulamentado, a prefeitura desembolsaria entre R$ 142 mil e R$ 152 mil (neste caso, R$ 150 mil, por conta do teto). Essa conta considera o volume de passageiros sem desconto mais o volume de passageiros com desconto. A soma seria o valor que a Sancetur poderia pleitear ao município todo mês como forma de subsídio.

Segundo a prefeitura, esse subsídio é parte dos esforços da administração no início do ano para manter o valor atual da passagem, uma vez que o processo licitatório iniciado antes da atual gestão, previa a tarifa no valor de R$ 5,40. O valor praticado atualmente é R$ 4,70.

As ações foram embasadas por projeto de lei no início do ano, que também incluíram o corte da obrigatoriedade de cobradores.