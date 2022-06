Subsídio do transporte coletivo de Americana será de R$ 700 mil

Aumento do subsídio é alternativa da administração para que passagem não suba - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

O subsídio do transporte coletivo de Americana será, realmente, na faixa dos R$ 700 mil mensais, conforme o prefeito Chico Sardelli (PV) informou nesta segunda-feira. Segundo ele, o decreto com a fixação do valor deve ser publicado pelo Executivo ainda nesta semana.

Atualmente, a prefeitura paga um teto de até R$ 150 mil por mês para a Sancetur, empresa que administra o serviço por meio da Sou Americana.

Chico já havia dito, no mês passado, que ia propor à concessionária um subsídio de R$ 700 mil. Na ocasião, o dono da empresa, Marco Chedid, apontou o valor como “insuficiente” para atender às exigências contratuais.

Procurado pela reportagem nesta segunda, o empresário afirmou que os R$ 700 mil serão apenas uma base e que a quantia pode variar a depender do número de passageiros.

O subsídio, de acordo com ele, deverá ser a diferença entre os custos e a arrecadação, cálculo que será feito por meio de uma planilha que considera os índices federais.

“Nós vamos, todo mês, apresentar planilha de custo à prefeitura. É um negócio automático. Se aumenta passageiro, diminui subsídio. Se diminui passageiro, aumenta subsídio”, declarou.

Ele também disse esperar que o número de passageiros “entre na normalidade”. “Eu carregava 35 mil passageiros [por dia]. Eu estou carregando hoje 22 mil. E, desses 22 mil, 7 mil, 32%, não pagam passagem de ônibus”, comentou.

O aumento do subsídio é a alternativa encontrada pela administração municipal para que não haja reajuste no valor da tarifa. Em maio, Chico prometeu manter o passe de ônibus em R$ 4,70.

VALOR. “É bom salientar que nada de aumento na tarifa. Os usuários do transporte público da cidade de Americana não vão pagar nada por isso”, reforçou o prefeito nesta segunda, em entrevista, após inauguração de uma praça no Jardim São José.

O decreto com o novo valor do subsídio marcará o fim de uma negociação iniciada em abril entre prefeitura e Sancetur. O aumento do repasse passou, inclusive, por votação na câmara.