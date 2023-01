STJ inocenta Diego e dois ex-secretários em processo de improbidade

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) inocentou o ex-prefeito Diego de Nadai e os ex-secretários Luciano Corrêa e José Antônio Patrocínio, no fim do ano passado, num processo sobre reembolsos e contratações sem licitação dentro da Secretaria de Educação. Não há mais possibilidade de recurso.

A situação denunciada ocorreu em 2013, mas, segundo a Justiça, não se trata de um caso de improbidade administrativa – essa era a irregularidade acusada. A ação foi ajuizada pelo governo Omar Najar (MDB), em 2016.

Na época dos fatos, o prefeito era Diego, que tinha Corrêa como secretário de Educação e Patrocínio como secretário da Fazenda. Os pagamentos relatados superaram a casa dos R$ 500 mil e foram feitos por meio de adiantamentos autorizados por Patrocínio.

Porém, de acordo com a Justiça, os valores não ultrapassam os limites legais. “Não existe a demonstração de ilegalidade apta a justificar a procedência do pedido de condenação pela prática de ato administrativo”, escreveu o juiz Gilberto Vasconcelos Pereira Neto, da 4ª Vara Cível de Americana, na sentença em primeira instância, em outubro de 2020.

Após a decisão favorável aos acusados, em 2021, já no governo Chico Sardelli (PV), a prefeitura entrou com recurso no TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), sem sucesso. Depois, recorreu ao STJ, que também rejeitou a apelação.

A decisão é do dia 27 de outubro de 2022. Na ocasião, a ministra Assusete Magalhães avaliou que a prefeitura não contestou todos os fundamentos da sentença original. “É dever da parte agravante [a prefeitura, no caso] atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão do tribunal de origem”, comentou.

Conforme publicação do STF, o processo transitou em julgado em 20 de dezembro, o que impossibilita a interposição de recursos. “A administração esclarece que respeita a decisão judicial que encerra a questão; no que diz respeito ao caso concreto, este foi amplamente debatido nos referidos autos, culminando na improcedência da ação pelo Poder Judiciário”, comunicou a prefeitura, em nota.

‘VITÓRIA’. Corrêa, que também é ex-vereador, comemorou a decisão nas redes sociais. Nesta quinta, ao LIBERAL, ele disse que se trata de uma “vitória”.

“A gente sempre falou que nós tínhamos agido dentro da legalidade, dentro do que era correto, sempre pensando nas escolas. Passaram-se quase sete anos, e a Justiça comprovou que o que a gente tinha falado era verdade”, afirmou.

Segundo o ex-secretário, o que a prefeitura fazia à época se assemelha ao Programa Dinheiro Direto na Escola, lançado pela gestão atual. O projeto prevê repasse de verba às escolas municipais para investimento em melhorias na estrutura física e pedagógica.

“A gente usava através de uma lei de adiantamento. E eles [governo Chico] fizeram uma lei específica para isso. Mas isso mostra que a ideia, a forma de agilizar o pagamento de despesas pela escola, era correta e que a gente estava, há dez anos, pensando à frente”, declarou.