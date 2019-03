STJ extingue pena de policiais civis acusados de tortura dentro de cadeia

O ministro Antonio Saldanha Palheiro, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), declarou prescrita a pena de seis policiais civis da região acusados de torturarem presos na antiga cadeia de Americana, em junho de 2000. Em primeira e segunda instâncias eles haviam sido condenados a três anos e dez meses de prisão.

O delegado Eder Muniz de Farias, o investigador Leandro Marcelo Viana e os carcereiros Bárbara Pereira dos Santos, José Vitorino Júnior, Vanderley Rodrigues da Silva e Marcelo Mirco de Andrade chegaram a ser afastados administrativamente, mas já foram reintegrados. Foto: Arquivo / O Liberal

O Ministério Público acusou o grupo, e outros dois réus que não recorreram ao STJ, de realizar a sessão de tortura após um incidente na cadeia. Segundo a denúncia, os agentes públicos teriam utilizados fios de antena, barras de ferro e cassetes para agredir os detentos.

Seis anos após o caso dar entrada na corte, o magistrado entendeu que eles não poderiam mais ser punidos, por conta da demora no julgamento. Esse foi o primeiro despacho proferido por Saldanha no processo, que foi distribuído para ele em 2016.

Os advogados Paulo Henrique de Moraes Sarmento e Willian César Pinto de Oliveira, responsáveis pela defesa de cinco dos seis réus, disseram que a decisão faz Justiça ao caso, já que todos negam participação nos crimes.

“Tecnicamente não existe diferença entre a prescrição e a absolvição. A nossa expectativa era de que o caso fosse anulado, mas a decisão atende às nossas expectativas. Nenhum deles teve qualquer participação nos fatos, acabaram sendo apontados pelos presos por serem as pessoas que lidavam diariamente com eles”, disse Oliveira.

Os réus que não foram beneficiados com a decisão recente do STJ também não cumpriram a pena. Um deles morreu antes de ser preso enquanto o outro teve a prescrição reconhecida antes da fase de execução.

OUTRO LADO

Questionada pela reportagem sobre a demora no julgamento do caso – que chegou ao STJ em agosto de 2013, passou por quatro relatores, mas só foi despachado em fevereiro deste ano, a assessoria de imprensa da corte manifestou-se apenas quanto ao ministro-relator.

“O gabinete do ministro Antonio Saldanha Palheiro esclarece o que o referido processo foi a ele atribuído em 7/4/2016, juntamente com outros cerca de 11 mil processos, por ocasião de sua posse no STJ. No caso dos autos em questão, a prescrição do direito de punir do Estado já havia ocorrido em 9/4/2015, ou seja, antes mesmo de o ministro Saldanha ter ingressado nesta Corte”, diz a nota.