STF homologa acordos com três moradores de Americana denunciados pelo 8/1

O STF (Supremo Tribunal Federal) homologou no fim de abril acordos de não persecução penal com três moradores de Americana, que chegaram a ser denunciados por terem participado dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. As medidas cautelares contra os réus foram revogadas.

Os acordos de não persecução penal ganharam força com a legislação do Pacote Anticrime, de 2019. Eles são possíveis de serem negociados com investigados por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e com penas mínimas de até quatro anos.

Caso o infrator seja reincidente ou já tenha se beneficiado por um acordo nos cinco anos anteriores, ele perde o direito. A punição geralmente envolve a prestação de serviços comunitários, o pagamento de multa e a reparação do dano em benefício da vítima.

Nos casos de Arlindo Santarosa, 60, Harlei Marcos Cittadino, 52, e Izaias Roberto da Silva, 54, todos moradores de Americana, o ministro e relator Alexandre de Moraes levou em consideração que foram denunciados apenas por incitação ao crime e associação criminosa – juntas, as infrações resultariam em uma pena inferior a quatro anos.

“Em que pese a gravidade do crime imputado ao réu, uma vez que a Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático, trata-se de duas infrações penais, ambas cometidas sem violência ou grave ameaça”, ponderou Moraes.

Atos em Brasília ocorreram em 8 de janeiro – Foto: Joedson Alves/Agência Brasil

Acampamentos

De acordo com os relatórios dos casos, o trio teria sido preso em acampamentos antidemocráticos, ao contrário de outros condenados pelo 8 de janeiro, que chegaram a invadir o Palácio do Planalto. Os três estavam em liberdade, embora sob medida cautelar, que restringe a circulação.

Com os acordos, as medidas cautelares foram revogadas, mas como contrapartida o trio terá de prestar serviços a comunidades ou entidades públicas por 150 horas, sendo no mínimo 30 horas por mês, e pagar como multa R$ 5 mil à República, valor a ser dividido em 12 parcelas mensais.

Além disso, eles deverão participar de um curso audiovisual com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12 horas.

Redes sociais

Também, os três moradores de Americana estão proibidos de participarem em redes sociais abertas até o cumprimento das condições do acordo, bem como não podem ser processados por outro crime ou contravenção penal.

A defesa de Arlindo e Harlei foi procurada pelo LIBERAL, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem. Já a advogada de Izaias não foi localizada pela reportagem.