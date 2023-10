STF forma maioria para condenar moradora de Americana acusada pelos atos de 8/1

O STF (Supremo Tribunal Federal) já formou maioria de votos para condenar Edineia Paes da Silva dos Santos, uma faxineira de 38 anos, moradora de Americana, por participação nos atos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília. O julgamento, iniciado no último dia 6, ocorre de forma virtual até o fim desta terça-feira (17).

Conforme o LIBERAL noticiou no dia 6, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, votou pela condenação a 17 anos de prisão.

Até o momento, houve outros cinco votos. Os ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Dias Toffoli seguiram integralmente o voto de Moraes. Cristiano Zanin e Luiz Edson Fachin também acompanharam o relator, mas com ressalvas. Quanto à pena de prisão, por exemplo, eles pedem 15 anos.

Edineia, durante montagem de barraca, em imagem destaca por Moraes na decisão – Foto: Reprodução

No plenário virtual, os ministros inserem seus votos no sistema eletrônico e não há espaço para debates.

Em sua decisão, Moraes avalia que a faxineira não tinha como objetivo uma manifestação “pacífica”, como foi alegado pela defesa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Verifica-se vários vídeos no interior do celular apreendido com a acusada de nítida intenção golpista e de evidente preparação para os atos antidemocráticos”, diz.

Ele também rebate a afirmação dela de que sua prisão teria ocorrido fora do Palácio do Planalto. No celular de Edineia, de acordo com Moraes, há um áudio em que uma voz feminina diz: “Nós conseguimos, gente. Nós conseguimos. É nosso. O poder emana do povo. Nós já entramos. Nós já invadimos tudo. Já conseguimos, com a graça de Deus. Deus é fiel.”

“Conforme relatos das testemunhas, foram presas apenas as pessoas que estavam no interior do Palácio do Planalto e a horda foi levada em grupo para delegacia de polícia, sem que houvesse algum revoltoso preso do lado de fora deste prédio público como ela alega”, afirma o ministro.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Ele também cita um vídeo no qual a moradora de Americana mostra a montagem de sua barraca no acampamento do Quartel General do Exército, em 7 de janeiro, em Brasília. Na filmagem, ela afirma que “não para de chegar patriota”, que “irão entupir Brasília” e que o “Brasil é nosso”, conforme consta na decisão.

Edineia ficou presa em Brasília até o mês passado, quando teve liberdade provisória concedida por Moraes.

Depoimento

Conforme noticiado pelo LIBERAL em 14 de janeiro, Edineia afirmou, em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, que participou de uma manifestação “em favor do País”.

A faxineira relatou que, durante o protesto, presenciou uma confusão, com quebra-quebra e o lançamento de bombas. Ela disse que, nesse momento, estava nas proximidades do Palácio do Planalto e buscou refúgio em um fosso. Alegou ter sido agarrada por um policial, que a teria tratado de maneira “truculenta”, a chamado de “vagabunda” e a detido.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Edineia enfrenta acusações da PGR (Procuradoria-Geral da República) que incluem: abolição do estado democrático de direito, dano qualificado, golpe de estado, deterioração do patrimônio tombado, e associação criminosa.

Outro lado

Procurado pela reportagem, o advogado de Edineia, Hélio Junior, ressaltou que sua cliente nunca respondeu a qualquer processo criminal e nunca concordou com os atos de vandalismo praticados contra os prédios públicos em 8 de janeiro.

“A pena de 17 anos é desproporcional para qualquer pessoa, sendo que não existem comprovações nos autos que concorreu com os atos de vandalismo, Isso pode ter um impacto devastador em sua vida”, disse.

O advogado apontou que Edineia possui dois filhos, de 9 e 19 anos, que dependem dela financeiramente.

“A condenação de inocentes tem um impacto devastador na vida das pessoas que são afetadas. Ela pode perder sua liberdade, sua reputação e seu sustento e ainda trazer sofrimento para toda sua família”, comentou.