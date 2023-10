A pena de Edineia Paes da Silva dos Santos, no entanto, não havia sido definida até a publicação desta reportagem

O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou, nesta terça-feira, Edineia Paes da Silva dos Santos, uma faxineira de 38 anos, moradora de Americana, por participação nos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília. No entanto, até a publicação desta matéria, a pena não havia sido definida.

Na última segunda seis dos 11 ministros votaram pela condenação da Edineia por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado.

Edineia, durante montagem de barraca, em imagem destaca por Moraes na decisão – Foto: Reprodução

O julgamento da faxineira teve início em 6 de outubro e ocorreu de forma virtual. A previsão de término era as 23h59 desta terça. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação a 17 anos de prisão.

Até a publicação desta matéria, outros seis ministros haviam votado. Os ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Fux seguiram integralmente o voto de Moraes.

Cristiano Zanin e Luiz Edson Fachin também acompanharam o relator, mas com ressalvas. Quanto à pena de prisão, por exemplo, eles pediam 15 anos.

Pela modalidade virtual, os ministros inseriram os votos no sistema eletrônico, sem deliberação presencial.

Moraes afirmou em sua decisão que Edineia não tinha como objetivo uma manifestação pacífica, citando evidências de intenção golpista e preparação para atos antidemocráticos.

“Verifica-se vários vídeos no interior do celular apreendido com a acusada de nítida intenção golpista e de evidente preparação para os atos antidemocráticos”, diz.

Edineia, que ficou presa em Brasília até o mês passado, obteve liberdade provisória concedida por Moraes.

O advogado dela, Hélio Junior, argumentou que ela nunca respondeu a processos criminais e não concordou com os atos de vandalismo em 8 de janeiro.

Ele ressaltou que a pena de 17 anos é desproporcional e pode ter um impacto devastador em sua vida, uma vez que ela é mãe de dois filhos que dependem financeiramente dela.

OUTROS RÉUS

Além da faxineira de Americana, há pelo menos 11 moradores da região que são réus devido à invasão às sedes dos Três Poderes em Brasília, aguardando julgamento.