Stand-up, quermesses, festa nordestina: o que fazer em Americana e região neste final de semana

O LIBERAL preparou um roteiro das principais atrações neste final de semana em Americana e região. Confira:

AMERICANA | Trilhas sonoras com orquestra

Uma oportunidade para reviver grandes obras cinematográficas através da música. A Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste apresenta nesta sexta-feira (23), às 20h, o concerto “Uma Noite em Hollywood”, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. A orquestra aposta nas trilhas sonoras para despertar lembranças de sucessos do cinema, como Piratas do Caribe, Rei Leão e Superman.

Quando Hoje (23), às 20h

Onde Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)

É pago? A entrada é gratuita e os ingressos devem ser trocados por caixas de leite.

AMERICANA | Stand-up

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe a comédia stand-up “Reclamação do Dia”, com o humorista Cleber Rosa, que aborda situações cotidianas da vida de um homem simples, além de trazer as histórias hilárias de seu personagem mais querido e popular, o Chico da Tiana. A cada cidade, Cleber prepara um novo texto com referências locais, o que torna o show mais cativante. O espetáculo é livre de palavrões, garantindo diversão para todas as idades.

Quando Amanhã (24), às 20h30

Onde Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)

É pago? Os ingressos variam de R$ 35 a R$ 70 e podem ser comprados em www.entravip.com.br

AMERICANA | Festa de Carioba

O último final de semana da Festa de São João Carioba, em Americana, será animado com dois shows sertanejos de artistas da região. Nesta sexta-feira (23), o show é da dupla Jack e Willian. Amanhã (24), sobe ao palco o cantor Yago Rocha. O encerramento será no domingo (25) com show de prêmios.

Quando Hoje (a partir das 19h), amanhã (a partir das 17h) e domingo (a partir das 11h30)

Onde Igreja de Carioba

É pago? A entrada é gratuita e apenas os pratos são cobrados

O repertório da dupla Jack e Willian será eclético, trazendo desde clássicos, como “Boate Azul”, até músicas contemporâneas – Foto: Renan Henrique de Oliveira.JPG

AMERICANA | Arraiá Solidário da FAM

A FAM (Faculdade de Americana) realiza, neste sábado (24), a primeira edição do Arraiá da instituição. O evento será realizado na portaria 4 com estacionamento da portaria 5 gratuito. Haverá comidas e bebidas típicas, como quentão, vinho quente, cachorro quente, milho verde, maçã do amor e espetinhos, além de chopp. A festa ainda conta com a “Espaço dos Traillers” e coquetéis da turma do TJ Armazém, de Nova Odessa. A Orquestra Sanfônica, o cantor sertanejo Thiago Lins e o DJ Pirulito animam o evento. O Arraiá ajudará nove entidades assistenciais da região.

*Quando* amanhã (24), a partir das 14h

*Onde* FAM (Avenida Joaquim Boer, 733 – Jardim Luciene)

*É pago?* A entrada é gratuita e apenas os pratos são cobrados

SANTA BÁRBARA | Festa da Cultura Nordestina

Forró, sertanejo e maracatu animarão o 2° Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina de Santa Bárbara d’Oeste que acontecerá nos dias 24 e 25 de junho, ambos com início às 11 horas, na Praça da Migração, na Zona Leste do Município. Além da música, o festival trará um cardápio típico e beneficente explorado pelas instituições assistenciais. Entre os pratos, coxinhas, bolinho de abóbora, lanche de linguiça, caldo de mandioquinha, churros, brigadeiro de colher e quentão.

Quando Amanhã (24) e domingo (25), a partir das 11h

Onde Praça da Migração (Avenida da Indústria, no Jardim Pérola)

É pago? Apenas os pratos são cobrados

O Festival Tradições será na Praça da Migração, na Zona Leste, com entrada franca – Foto: Divulgação – Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste

NOVA ODESSA | Feira Cultura Afro-Dessa

A Feira Cultural “Afro-Dessa” 2023 ocorre neste domingo em Nova Odessa, com atrações musicais, beleza, moda, dança, arte e gastronomia. O encontro de artes e culturas pretas será realizado no espaço de eventos e da feira livre no Centro. Haverá apresentação de capoeira, aula de passinhos e shows, como o do grupo Samba d’Aninha.

Quando Domingo (25), das 12h às 20h

Onde Rua Riachuelo, ao lado da Escola Estadual João Thiene

É pago? A entrada será a doação de 1kg de alimento não-perecível em prol de famílias carentes do município.

SUMARÉ | Festa da Mandioca

A Associação de Moradores “João Calixto da Silva”, que representa as famílias do Assentamento 1, em Sumaré, retoma a tradicional Festa da Mandioca, que começa nesta sexta-feira (23) e segue até o próximo domingo (25), no próprio assentamento. A programação começa nesta sexta com quermesse e comidas típicas com mandioca, como doces e salgados. No domingo, terá quermesse, encontro de violeiros, show de prêmios e leilão.

Quando Hoje (23) e amanhã (24), a partir das 18; domingo (25), a partir das 12h

Onde Estrada João Calixto da Silva, sem número – Taquara Branca

É pago? Apenas o consumo no local

Evento começa nesta sexta-feira – Foto: Divulgação

CAMPINAS | União de artes

O Conservatório Carlos Gomes promove nesta sexta-feira (23), no Teatro Municipal Castro Mendes, o espetáculo gratuito “Sinergismo”, que une dança, música e encenação. Antes do início da apresentação, o saguão do teatro recebe uma exposição e apresentação da iniciação artística, curso infantil e orquestra Carlito, às 19h30. Os eventos serão em homenagem aos 95 anos de atividade do conservatório.

Quando Hoje (23), às 20h30

Onde Teatro Municipal Castro Mendes (Rua Conselheiro Gomide, 62 – Vila Industrial)

É pago? A entrada é gratuita

CAMPINAS | Deixa Que Eu te Conto

Flávia Reis e Ricardo Cubba apresentam a intervenção artística em formato de stand-up “Deixa Que Eu Te Conto”, neste sábado, no Teatro Oficina do Estudante. A apresentação foi montada pelos próprios artistas a partir de seus vídeos de sucesso nas redes sociais e de suas experiências com personagens cômicos. Os atores brincam com diferentes acessórios para dar vida a personagens clássicos de contos de fadas e contam histórias fantásticas no formato stand-up. Os personagens icônicos Van da Van e Mofe marcarão presença.

Quando Amanhã (24), às 21h

Onde Teatro Oficina do Estudante (Shopping Iguatemi – Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina)

É pago? Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 80 e podem sem comprados em www.ingressodigital.com