‘Sr. Guará’, um dos fundadores da Acia, morre aos 87 anos

Faleceu nesta terça-feira (5), aos 87 anos, Guaraciaba Jorge da Silva, mais conhecido como “Sr. Guará”. Ele estava internado na Santa Casa de Santa Bárbara d’Oeste com problemas respiratórios. Seu sepultamento aconteceu no início da tarde, no Cemitério Parque Gramado, em Americana.

Foto: Arquivo/O Liberal

Guaraciaba participou da fundação da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e foi seu segundo presidente. “Ele escreveu à mão a ata de fundação, em 1961”, disse o atual presidente, Dimas Zulian. “Foi uma grande pessoa. Um homem atuante e muito dedicado a tudo o que fazia”, completou.

Ao longo da história, Guaraciaba também participou de entidades como a Fidam (Feira Industrial de Americana) e o Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Americana).

“Guará foi uma pessoa de relevante papel para o fortalecimento empresarial de Americana, além de ter realizado diversas atividades que lhe renderam muitas homenagens por serviços prestados à sociedade”, disse Vitor Fernandes, presidente do Sincomércio.

RECONHECIMENTO – Guaraciaba nasceu em Avaré, em 16 de outubro de 1931. Era viúvo da professora Anna Peres da Silva, com quem teve seis filhos. Chegou em Americana em 1959 para trabalhar como Diretor Comercial da Auto de Godoy.

Durante sua vida em Americana, recebeu diversos prêmios e homenagens. Entre eles, dois troféus como ex-presidente da Acia (nas datas comemorativas dos 45 e 50 anos da entidade); homenagem do Sincomercio pelos serviços prestados a entidade e sociedade (2010); pelo trabalho voluntário desenvolvido na Associação Natal Legal (2009); Título Honorífico de Cidadão Americanense, concedido pela Câmara Municipal (2004) e Prêmio “Dr. Archimedes Gomes da Nóbrega”, homenagem da OAB Americana (2012).